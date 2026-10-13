Missione come vocazione di ogni cristiano: a Camporosso una giornata dedicata a bimbi, ragazzi e adulti

Preghiera, testimonianze e santa messa. In occasione della 100ª Giornata missionaria mondiale, sabato 17 ottobre a Camporosso verrà organizzata una giornata per aiutare bambini, ragazzi e adulti a scoprire la missione come vocazione di ogni cristiano che inizia dai piccoli gesti della vita quotidiana.

L'evento inizierà alle 15 con l’accoglienza. Alle 15.45 sono previsti un momento di preghiera e alcune testimonianze mentre alle 16.30 ci sarà la merenda. Alle 18, verrà celebrata la santa messa presieduta da padre Mauro Armarino della Società Missioni Africane (S.M.A.), missionario che ha svolto il proprio servizio in Costa d’Avorio, Argentina, Liberia e Niger. Durante la celebrazione avrà luogo anche il mandato missionario.

Un'iniziativa proposta dall’Ufficio Missionario della diocesi di Ventimiglia-San Remo e dalla parrocchia San Marco Evangelista di Camporosso per ricordare che essere missionari non significa necessariamente andare lontano: la missione comincia proprio dove ciascuno vive, nelle relazioni, nell’attenzione agli altri e nei gesti semplici di ogni giorno.