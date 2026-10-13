Seborga, la principessa Nina sbarca su Disney+: special guest di una puntata di "Yacht Deals Monaco"

La principessa Nina di Seborga sbarca su Disney+. Ha, infatti, partecipato a una puntata della nuova serie reality di produzione tedesca: "Yacht Deals Monaco".

La serie, disponibile dal 30 settembre su Disney+, anche in Italia in lingua originale, è composta da sette episodi e segue otto candidati impegnati in una competizione per conquistare un posto di lavoro nel mondo dell’intermediazione commerciale per la compravendita di yacht di lusso, mettendo alla prova le proprie capacità di vendita e negoziazione in questo particolare settore.

La principessa Nina ha preso parte, come semplice ospite, alla terza puntata partecipando alle scene di una cena a bordo del superyacht Axioma, un lussuoso natante di 72 metri che possiede un caratteristico scafo turchese e le cui quotazioni di mercato si aggirano attorno ai 75 milioni di euro. Le riprese si sono svolte nel settembre 2025 a Monaco.