E' possibile bruciare sterpaglie, Vallebona revoca il divieto di accensione di fuochi

Vallebona revoca il divieto di accensione di fuochi e di effettuazione di attività suscettibili di provocare incendi sul territorio comunale. Da oggi, il 13 ottobre, è dunque nuovamente possibile bruciare.

Considerata l'evoluzione delle condizioni climatiche e ambientali, il sindaco Alessandro Lantero ha, infatti, firmato una nuova ordinanza che revoca così le misure urgenti e restrittive disposte con l'ordinanza sindacale n. 04/26, avente ad oggetto "Misure urgenti e temporanee per la prevenzione del rischio di incendi boschivi – Divieto di accensione di fuochi e di effettuazione di attività suscettibili di provocare incendi sul territorio comunale", emessa nei giorni scorsi per la prevenzione del rischio di incendi boschivi e la tutela della pubblica incolumità, del patrimonio boschivo, dell'ambiente e del territorio comunale.

E', perciò, nuovamente possibile bruciare sterpaglie secondo la normativa vigente. Resta, infatti, fermo l'obbligo di osservare le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione degli incendi boschivi.