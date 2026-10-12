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Cronaca | 12 ottobre 2026, 13:15

Cambiano le condizioni climatiche e ambientali, Soldano revoca il divieto di accensione di fuochi

Il sindaco Antonio Fimmanò firma una nuova ordinanza

Cambiano le condizioni climatiche e ambientali, Soldano revoca il divieto di accensione di fuochi

Soldano revoca il divieto di accensione di fuochi sul territorio comunale. Un provvedimento che era stato emesso nei giorni scorsi per prevenire l'innesco e la propagazione di incendi boschivi tutelando così la pubblica incolumità, il patrimonio boschivo, l'ambiente e il territorio comunale.

Considerata l'evoluzione delle condizioni climatiche e ambientali, questa mattina, il sindaco Antonio Fimmanò ha, infatti, firmato una nuova ordinanza che revoca così l'ordinanza sindacale n. 04/26 avente ad oggetto "Misure urgenti e temporanee per la prevenzione del rischio incendi boschivi - divieto di accensione di fuochi e di effettuazione di attività suscettibili di provocare incendi sul territorio comunale".

La revoca, però, non esonera dal rispetto di eventuali divieti, prescrizioni o limitazioni previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, né di eventuali provvedimenti delle autorità competenti in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

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Elisa Colli

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