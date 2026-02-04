Sanremo si prepara al Festival, attenzione anche al fronte rifiuti: isole ecologiche e controlli rafforzati

Con l’avvicinarsi della settimana del Festival di Sanremo, la città si prepara ad affrontare non solo l’arrivo di migliaia di visitatori, ma anche una delle criticità ricorrenti dei grandi eventi: la gestione dei rifiuti. Un tema che lo scorso anno aveva creato disagi e polemiche e che, anche per l’edizione imminente, è finito al centro dell’organizzazione dei servizi.

L’aumento delle presenze comporterà inevitabilmente un incremento dei rifiuti prodotti e, di conseguenza, una rimodulazione del sistema di raccolta. Sul fronte operativo, Amaie Energia sta predisponendo un potenziamento dei servizi, con particolare attenzione alle aree più centrali e frequentate durante i giorni della kermesse.

Già da lunedì prenderà forma una delle novità principali: in alcune vie del centro, tra cui via Martiri e via Galilei, verranno installate le nuove isole ecologiche. I lavori dovrebbero concludersi prima dell’inizio del Festival, rendendo le strutture pienamente operative nei giorni di maggiore afflusso. In queste zone verrà sospeso temporaneamente il sistema porta a porta, sostituito dal conferimento tramite tessera elettronica nei nuovi punti dedicati, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente e ordinato in una fase di forte pressione urbana.

Parallelamente alla riorganizzazione del servizio di raccolta, è previsto anche un rafforzamento dei controlli. La Polizia Locale, pur mantenendo invariato l’organico complessivo, dedicherà risorse specifiche alla vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti. Accanto agli ispettori ambientali e ai ranger già impiegati sul territorio, verrà individuato un nucleo di agenti che, con turni mirati e anche attraverso ore di straordinario, si occuperà in modo particolare delle verifiche nelle zone più sensibili.

L’attenzione sarà concentrata soprattutto nelle vie centrali e nei punti dove l’afflusso di persone rischia di generare situazioni di abbandono improprio dei rifiuti o utilizzi scorretti delle isole ecologiche. L’obiettivo è prevenire i comportamenti scorretti più frequenti e intervenire rapidamente laddove necessario, cercando di evitare il ripetersi delle criticità già emerse in passato.

La gestione dei rifiuti diventa così parte integrante della macchina organizzativa del Festival, al pari della sicurezza, della viabilità e dei servizi al pubblico. Una sfida complessa, che mette alla prova la capacità della città di reggere l’impatto di uno degli eventi più seguiti e affollati d’Italia, cercando di coniugare accoglienza, decoro urbano e rispetto delle regole.