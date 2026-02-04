Sanremo: interventi sulle tombinature in zona Foce: al via anche i nuovi asfalti in corso Matuzia

Nella zona della Foce a Sanremo è in corso un ampio intervento sulle tombinature presenti lungo la strada. A seguito di un attento monitoraggio, che ha avuto come oggetto le zone in cui si erano verificati problemi di raccolta delle acque bianche in occasioni di forti piogge, sono stati installati nuovi tombini e sono stati modificati quelli esistenti.

Oltre alle normali griglie, sono state infatti intensificate le tombinature definite a “bocca di lupo”, in grado di accogliere i flussi d’acqua non solo orizzontalmente ma anche sul fronte del marciapiede, aumentandone quindi la raccolta. Gli interventi riguardano in particolare corso Marconi, corso Matuzia, via Hope e la parte bassa di via Padre Semeria. “Alla luce dei nuovi fenomeni atmosferici, con piogge di breve durata ma di grande intensità, vogliamo adottare soluzioni che impediscano il rischio di allagamenti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella – Questi accorgimenti servono quindi a prevenire possibili problematiche, come già verificatesi in passato in quello stesso tratto. Gli interventi sono stati effettuati prima di procedere con i nuovi asfalti, in programma in quella parte di città, in modo da avere una sede stradale completamente riqualificata e sicura”.

Questa sera, infatti, prenderanno il via i lavori di asfaltatura in corso Matuzia. L’intervento interesserà il tratto compreso tra il bivio con via Padre Semeria e l’hotel Miramare in prossimità dell’inizio dell’Imperatrice. I lavori saranno effettuati in orario notturno per ridurre al minimo i disagi al traffico.