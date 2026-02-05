Ventimiglia, scuola e famiglia di nuovo insieme: torna in presenza il progetto “Incontriamoci” dell’IC 2 Cavour

Rafforzare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia per garantire ai bambini una crescita serena, coerente e armoniosa. Con questo obiettivo l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Cavour” di Ventimiglia, diretto dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Antonella Costanza, ripropone anche quest’anno il progetto “Incontriamoci”. L’iniziativa, rivolta ai genitori di tutti i plessi della scuola dell’infanzia, segna un ritorno particolarmente atteso: dopo diverse edizioni svolte esclusivamente online a causa dell’emergenza Covid, gli incontri tornano finalmente in presenza. La sede scelta è il plesso di via Nervia, a Ventimiglia.

Il programma nasce direttamente dal confronto con le famiglie. I temi dell’edizione 2025 sono infatti stati suggeriti dai genitori che hanno partecipato alla scorsa edizione, confermando lo spirito partecipativo del progetto. A guidare gli incontri saranno la psicologa Dott.ssa Federica Battaglia e l’insegnante della scuola dell’infanzia di Roverino, maestra Ilaria Maria David, nel ruolo di mediatrice. Il percorso si concentrerà su tre tematiche chiave per lo sviluppo educativo e sociale dei bambini:

- Problem solving, per aiutare i piccoli a trovare soluzioni autonome e creative;

- Regole di convivenza, per favorire il rispetto reciproco e una relazione positiva tra bambini, genitori e docenti;

- Gestione della frustrazione, per accompagnare i bambini nell’accettazione dei “no” e delle piccole sconfitte quotidiane, “passaggi fondamentali per la crescita emotiva”.

Obiettivo del progetto è creare un vero filo conduttore educativo tra casa e scuola, nel rispetto dei ruoli e dei tempi di maturazione di ciascun bambino, offrendo strumenti utili anche per rafforzare il rapporto di fiducia tra genitori e insegnanti. Gli incontri si svolgeranno per cinque mercoledì, dal 25 febbraio al 25 marzo, dalle 17.30 alle 19.30, presso la sede di via Nervia. I genitori interessati possono iscriversi inviando una mail alla dirigente all’indirizzo antonella@isvim.it. Con “Incontriamoci”, l’IC 2 Cavour si conferma un punto di riferimento sul territorio nel supporto alla genitorialità, promuovendo una continuità educativa fondamentale tra ambiente familiare e scolastico.