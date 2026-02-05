Bordighera, scatta il senso unico alternato in via Piave

Scatta il senso unico alternato, con l’ausilio di movieri, su via Piave, di fronte a via Bouganvillea, a Bordighera durante le operazioni di carico/scarico. Il provvedimento sarà valido fino al 30 aprile.
Lo stabilisce un'ordinanza della polizia locale, entrata in vigore lo scorso 2 febbraio, ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.
Un'area verrà, infatti, utilizzata per lo stazionamento di un autocarro finalizzato allo scarico di materiale. Sarà comunque consentito il transito dei pedoni sul marciapiede lasciando uno spazio per il passaggio sulla banchina.