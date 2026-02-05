Avviati i lavori antincendio al mercato coperto: ala nord chiusa dal 16 febbraio per tre settimane

Sono iniziati ufficialmente lunedì i lavori di adeguamento antincendio del mercato coperto, un intervento strategico per la messa in sicurezza della struttura dopo l’incendio del 1° settembre 2024.

In questi giorni sono in corso incontri operativi tra gli operatori commerciali e gli ingegneri incaricati di seguire gli interventi. I confronti si stanno svolgendo in un clima «collaborativo e propositivo», con l’obiettivo di condividere modalità e tempistiche, limitando il più possibile i disagi per operatori e cittadini. È stata inoltre ribadita la volontà di programmare i lavori in modo puntuale e condiviso, così da permettere a tutti di essere preparati e consapevoli delle eventuali criticità.

Durante la riunione, alla presenza del Vicesindaco Marco Agosta, è stato comunicato che a partire da lunedì 16 febbraio l’ala nord del mercato sarà interdetta al pubblico per circa tre settimane. La chiusura temporanea si rende necessaria per consentire l’avanzamento in sicurezza dei lavori che interesseranno la pescheria e la compartimentazione dei locali dell’ex liceo, interventi che richiederanno il montaggio di ponteggi.

Per quanto riguarda il resto della struttura, non sono previste chiusure: le attività nelle altre aree del mercato proseguiranno regolarmente, poiché i lavori saranno effettuati nel pomeriggio tramite trabattelli e autoscale.

Gli interventi rappresentano un passaggio fondamentale per migliorare la sicurezza dell’edificio, tutelando sia gli operatori sia gli acquirenti, nell’ottica dell’ottenimento della SCIA antincendio e del pieno ripristino delle condizioni di sicurezza del mercato.