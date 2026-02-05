Sanremo aula a cielo aperto: studenti dell’Istituto Agrario tra giardini Belle Époque e i luoghi di Italo Calvino

Una giornata di studio a cielo aperto tra botanica, storia e letteratura ha visto protagoniste le classi quinte dell’Istituto Agrario di Sanremo, impegnate in un’uscita didattica dedicata ai giardini della Belle Époque e ai luoghi simbolo legati alla figura di Italo Calvino.

L’iniziativa ha permesso agli studenti di “vivere” attivamente il patrimonio verde che rese celebre Sanremo nei primi decenni del Novecento, quando la città era una delle mete predilette dell’aristocrazia europea. Parchi storici e giardini ornamentali, specie botaniche esotiche, soluzioni paesaggistiche e criteri di progettazione tipici della Belle Époque hanno offerto esempi concreti di grande valore storico e ambientale, integrando la teoria affrontata in aula.

La visita è poi proseguita nei luoghi calviniani, alla scoperta del legame profondo tra lo scrittore e la sua città natale. Un percorso che ha unito letteratura e territorio, aiutando gli studenti a comprendere come il paesaggio ligure e l’ambiente naturale abbiano influenzato l’immaginario dell’autore. Particolare attenzione è stata dedicata al romanzo Il sentiero dei nidi di ragno: attraverso l’esplorazione di sentieri e scorci della Città vecchia, gli studenti hanno potuto riconoscere le ambientazioni che ispirarono Calvino nella storia del giovane Pin, simbolo di un’infanzia vissuta sullo sfondo della Resistenza.

Spontanee le riflessioni sul rapporto tra natura e narrazione, con il paesaggio inteso non solo come sfondo ma come elemento vivo del racconto, tema centrale anche nella formazione agraria. «È stato un modo diverso e coinvolgente di fare lezione», hanno commentato alcuni studenti, sottolineando il valore delle esperienze pratiche. Soddisfatti anche i docenti accompagnatori, che hanno evidenziato l’importanza dell’approccio interdisciplinare.

L’uscita didattica, organizzata dalla prof.ssa Natta e dal prof. Barricalla, docenti di letteratura, si inserisce in un percorso volto a valorizzare il territorio e a trasformare Sanremo e i giardini della Belle Époque in una vera aula a cielo aperto.