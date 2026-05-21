'Trust in teens', studenti e istituzioni uniti contro bullismo e cyberbullismo nella diretta finale nazionale

Si è svolto il 15 maggio 2026 l’evento conclusivo di TRUST_IN_TEENS, il progetto dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo che, nel corso dell’anno scolastico, ha coinvolto studenti, docenti e famiglie di numerosi istituti italiani. La manifestazione finale, trasmessa in diretta streaming nazionale, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione sui temi della sicurezza digitale, dell’inclusione e del rispetto reciproco, registrando la partecipazione di scuole collegate da diverse regioni d’Italia. Un’adesione significativa che ha confermato il forte interesse suscitato dal progetto anche tra realtà scolastiche geograficamente molto distanti.

Cuore dell’evento è stata la premiazione dei quattro contest promossi nell’ambito del progetto e rivolti ai diversi ordini scolastici: “Inside Heart” per la scuola dell’infanzia, “StoryBulling – Il buono, il brutto e il cattivo” per la primaria, “Un meme contro il bullismo ed il cyberbullismo” per la secondaria di primo grado e “Storie in musica” per la secondaria di secondo grado. Gli studenti hanno presentato elaborati creativi, video, campagne di sensibilizzazione e produzioni artistiche dedicate al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, dimostrando grande sensibilità e consapevolezza rispetto ai temi affrontati. Particolarmente significativo l’intervento del dottor Roberto Surlinelli, direttore tecnico superiore della Polizia Postale e delle Comunicazioni – Centro Operativo Sicurezza Cibernetica, che ha sottolineato il valore dell’educazione digitale e della prevenzione nell’utilizzo consapevole delle tecnologie e dei social network.

“La formazione dei giovani rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare i fenomeni di violenza online e costruire una cultura della responsabilità digitale”, ha evidenziato nel corso del suo intervento. All’evento hanno preso parte anche le istituzioni del territorio, con la presenza del vicesindaco Fulvio Fellegara in rappresentanza del Comune, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra enti locali, scuola e famiglie nella promozione del benessere giovanile e nella tutela dei ragazzi. Importante anche la partecipazione della Prefettura, rappresentata dalla dott.ssa Federica Bellofatto, a conferma dell’attenzione istituzionale verso le problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo e della necessità di fare rete tra scuola, istituzioni e comunità educante.

Presenti inoltre le forze dell’ordine, con la partecipazione della Polizia di Stato e della Capitaneria di Porto, impegnate quotidianamente nella tutela dei giovani e nella promozione della legalità, sia nel contesto scolastico sia negli ambienti digitali. Significativo anche l’intervento dell’Ufficio Scolastico Provinciale attraverso il dottor Gaetano Agosta, che ha evidenziato il ruolo centrale della scuola nella costruzione di percorsi educativi fondati su rispetto, inclusione e cittadinanza digitale consapevole. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici, ai referenti di progetto, ai docenti e ai genitori che hanno sostenuto il percorso educativo e favorito la partecipazione attiva delle rispettive comunità scolastiche. Un riconoscimento particolare è stato dedicato al professor Andrea Cartotto per la collaborazione, la disponibilità e la condivisione degli obiettivi educativi che accompagnano il progetto sin dalla sua ideazione.

L’incontro conclusivo di TRUST_IN_TEENS ha rappresentato non solo il momento finale di un percorso educativo, ma anche una concreta occasione per rafforzare il dialogo tra studenti, docenti, famiglie e istituzioni, promuovendo una cultura fondata su rispetto, ascolto, inclusione e responsabilità digitale.