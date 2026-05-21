Confindustria Imperia a Roma: confronto con il nazionale per sostenere crescita e sviluppo delle imprese

Missione istituzionale a Roma per il Consiglio di Presidenza di Confindustria Imperia. Questa mattina il Presidente Luciano Tesorini, il Direttore Paolo Della Pietra e i membri del Consiglio di Presidenza Barbara Amerio, Gilda De Villa, Sandro Bocchio, Saul Convalle e Tommaso Mattioli, accompagnati dai consulenti dell’associazione Antonio Parolini ed Elena Sparago, si sono riuniti presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui principali temi strategici per il mondo delle imprese e per lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione alle prospettive economiche e alle sinergie tra realtà locali e nazionali. Nel pomeriggio la delegazione della Riviera dei Fiori ha preso parte all’assemblea privata di Confindustria all’Auditorium della Tecnica, partecipando a un momento di riflessione dedicato all’andamento dei mercati, alle opportunità e alle criticità dell’attuale contesto economico. L’appuntamento ha inoltre favorito il dialogo e il confronto con altre rappresentanze territoriali del sistema confindustriale.

«Vogliamo ringraziare il Senatore Gianni Berrino per aver organizzato l’accoglienza e l’ospitalità presso il Senato» – ha dichiarato il Presidente Luciano Tesorini.

«Una missione produttiva durante la quale abbiamo rafforzato i rapporti con il nazionale e con altre realtà territoriali, confrontandoci su progetti da realizzare in modo sinergico per sostenere la crescita del nostro sistema imprenditoriale. Siamo inoltre molto soddisfatti dell’accoglienza che ci hanno riservato i vertici di Confindustria nazionale e del plauso ricevuto per le iniziative di valore realizzate nell’ultimo anno», ha concluso il Presidente.