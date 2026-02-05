Poste Italiane porta la ricarica elettrica nell’Imperiese: nuove colonnine grazie al progetto Polis di Poste Italiane

È stata avviata anche in provincia di Imperia l’installazione delle colonnine per la ricarica di auto elettriche a cura di Poste Italiane, nell’ambito del progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali”, iniziativa che punta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’intervento si inserisce nel più ampio impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, portato avanti attraverso azioni concrete che riducono l’impatto sul pianeta, dall’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici alla progressiva elettrificazione della flotta aziendale.

Entro il 2026, il Gruppo si è impegnato ad attivare 10mila punti di ricarica elettrica di tipo Quick 2x22 kW, con una quota significativa di colonnine FAST DC da 50 kW. L’obiettivo è incentivare la mobilità sostenibile tramite l’installazione di infrastrutture di ricarica (IDR) nei parcheggi, pubblici o privati, in prossimità degli uffici postali. Il programma prevede la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra Poste Italiane e le amministrazioni locali, permettendo ai Comuni di offrire, senza oneri per l’ente, un nuovo servizio “a cittadini e turisti, contribuendo allo sviluppo di una mobilità più sostenibile”.

Nel dettaglio, in provincia di Imperia sono state installate quattro colonnine presso le sedi di Dolcedo in piazza A. Doria 42 (1), Perinaldo in via A. Gramsci 10 (1) e San Bartolomeo al Mare in piazza G. Rossini 4 (2). Con queste nuove installazioni, Poste Italiane conferma il proprio ruolo al servizio dell’Italia, creando valore per le comunità locali e contribuendo allo sviluppo sostenibile del sistema Paese.