Attualità | 05 febbraio 2026, 11:58

Sanremo: pubblicata la modulistica per la deroga temporanea al divieto di sub-concessione degli immobili comunali

Disponibili sul sito del Comune di Sanremo i moduli per richiedere l’autorizzazione in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana

È stata pubblicata sul sito web del Comune di Sanremo la modulistica necessaria per presentare l’istanza di deroga temporanea al divieto di sub-concessione, sub-affidamento o sub-locazione previsto nei contratti relativi agli immobili comunali.

La possibilità di richiedere la deroga è legata allo svolgimento della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, periodo in cui si registra un significativo incremento delle attività e delle esigenze logistiche sul territorio comunale. La modulistica è consultabile e scaricabile nella sezione “Amministrazione” – “Documenti e Dati” del portale istituzionale www.comune.sanremo.im.it. Come indicato dall’ente, «l’istanza dovrà essere presentata secondo le modalità e nei termini indicati nella documentazione pubblicata», al fine di consentire agli uffici competenti le necessarie verifiche.

L’amministrazione comunale invita pertanto i soggetti interessati a consultare attentamente la documentazione e a presentare la richiesta in tempo utile, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.

