Auto usate in crescita a Imperia: oltre 10.900 passaggi nel 2025, prezzi in calo e diesel ancora leader

L’aumento dei prezzi delle auto nuove continua a spingere anche gli automobilisti della provincia di Imperia verso il mercato dell’usato, considerato una soluzione più accessibile per guidare modelli recenti e ben equipaggiati senza sforare il budget. Secondo l’elaborazione di AutoScout24 su dati ACI, nel 2025 a Imperia sono stati registrati 10.960 passaggi di proprietà netti, in crescita dello 0,6% rispetto al 2024. Un dato che conferma il buon andamento del mercato locale, in linea con il trend regionale che vede la Liguria chiudere l’anno con 69.043 passaggi complessivi (+0,7%).

Dal punto di vista dei prezzi, anche a Imperia si riflette la dinamica osservata a livello regionale: nel 2025 si registra un’ulteriore riduzione dei valori dell’usato, seppur più contenuta rispetto al passato, con un calo medio dello 0,8% e un prezzo indicativo attorno ai 19.980 euro. Per quanto riguarda le alimentazioni, la scelta degli automobilisti imperiesi resta fortemente pragmatica. Diesel (47,9%) e benzina (39,7%) continuano a dominare il mercato, mentre l’ibrido cresce fino all’8,3%. Ancora marginale l’elettrico, fermo all’1,1%, penalizzato da autonomia limitata e infrastrutture percepite come insufficienti. Tra i modelli più richiesti in Liguria nel 2025 spicca la Volkswagen Golf, mentre guardando solo alle motorizzazioni alternative emergono la Toyota Yaris tra le ibride e la Smart forTwo tra le elettriche.

Sul fronte delle preferenze di acquisto, cresce anche il budget medio destinato all’usato, che sale a 20.000 euro (+11%). A guidare la scelta sono soprattutto la sicurezza, considerata fondamentale dal 76% degli acquirenti, e il comfort: molto richiesti il cambio automatico (49%), i sistemi keyless e i tergicristalli automatici (48%), oltre ai sistemi di infotainment come navigatore e Bluetooth (48%).