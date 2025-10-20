Bordighera: l'Istituto Montale ricorda Lara Lorenzini, la giovane morta nell'incidente di Isolabona (Foto)

Il 17 ottobre tutto il plesso Montale dell’ISIS Fermi-Polo-Montale ha ricordato Lara Lorenzini. Alunni, docenti, personale ATA, e famigliari di Lara si sono ritrovati nel corso del IV spazio di lezione, dalle 10:35 alle 11:10, nella zona antistante l’ingresso dell’Istituto, indossando una maglia o una camicia bianca e custodendo gelosamente il palloncino bianco gonfiato con l’elio che avrebbe raggiunto simbolicamente in cielo la cara alunna scomparsa tragicamente in un incidente.

Dopo le commosse parole di compagni ed alunni, del padre e del fratello di Lara, la professoressa di italiano della classe 3B del RIM ha letto la struggente poesia che i compagni hanno dedicato in memoria della compagna scomparsa:

A Lara

C’è silenzio oggi nella tua classe non perché sia vuota, ma c’è un vento che porta via le parole, o non le lascia uscire.

Ognuno siede al suo posto occupa quel suo piccolo spazio taciturno parlano solo gli occhi pieni di domande.

C’è il tuo banco, laggiù in fondo qualcuno ogni tanto si volta e timidamente lo guarda.

Che giorno strano, la vita.

Oggi ripartiamo dalle piccole cose, quelle importanti i dettagli che rimarranno sempre, aspettando il giorno giusto per tornare a farci sorridere pensandoti.

La tua voce, il tuo viso, la tua moto la tua energia, il sole che ti portavi dentro e quella voglia di scherzare sempre, anche nei momenti più brutti. Il tuo coraggio, Lara.

Non avevi paura di niente. Il pennarello rosso che chiedevi sempre in prestito, da oggi è tuo.

Siamo i tuoi compagni d’avventura e siamo proprio qui, nella stanza accanto, pronti a fare tesoro di quello che abbiamo passato insieme. Non spezzeremo questi pensieri.

Un giorno conosceremo di nuovo il tuo cuore e la sua tenerezza, ma oggi ripartiamo dalle piccole cose, quelle importanti la tua voce, il tuo viso, la tua moto.

Dopo un applauso alla memoria, tra le lacrime di molti degli astanti, i palloncini ormai liberi hanno raggiunto il cielo.