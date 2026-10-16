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Cronaca | 16 ottobre 2026, 17:11

Bordighera, bisarca travolge auto parcheggiata distruggendola (Foto)

Il responsabile è stato rintracciato e fermato dai carabinieri

Bordighera, bisarca travolge auto parcheggiata distruggendola (Foto)

Una bisarca travolge un'auto parcheggiata distruggendola. E' successo questa mattina a Bordighera.

Secondo alcuni testimoni, sembrerebbe che un autocarro pesante progettato per il trasporto simultaneo di più autoveicoli sia transitato, pare a folle velocità e in contromano, nel piazzale nei pressi di via Sant'Antonio travolgendo così un'auto parcheggiata.

Il responsabile, però, pare sia fuggito sull'Aurelia, in direzione Ventimiglia, e così è stato poi fermato dai carabinieri, che lo hanno tempestivamente rintracciato dopo essere stati allertati da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena.

Elisa Colli

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