Bordighera, bisarca travolge auto parcheggiata distruggendola (Foto)

Una bisarca travolge un'auto parcheggiata distruggendola. E' successo questa mattina a Bordighera.

Secondo alcuni testimoni, sembrerebbe che un autocarro pesante progettato per il trasporto simultaneo di più autoveicoli sia transitato, pare a folle velocità e in contromano, nel piazzale nei pressi di via Sant'Antonio travolgendo così un'auto parcheggiata.

Il responsabile, però, pare sia fuggito sull'Aurelia, in direzione Ventimiglia, e così è stato poi fermato dai carabinieri, che lo hanno tempestivamente rintracciato dopo essere stati allertati da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena.