Ponente ligure in lutto per la morte di Franco Faraldi, fu assessore di Ventimiglia

Ponente ligure in lutto per la morte di Franco Faraldi, scomparso all'età di 76 anni nell'istituto hospice Borea a Sanremo.

Lascia la moglie Maria, la figlia Valeria, il fratello Massimo, le cognate Ester e Anna, i nipoti Sergio e Federica, i parenti e gli amici. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla famiglia di Franco, noto nel Ponente ligure per aver ricoperto il ruolo di assessore a Ventimiglia durante l'Amministrazione Ioculano e per essere stato responsabile del servizio finanziario del comune di Ospedaletti. Chi l'ha conosciuto lo ricorda come una persona gentile, sensibile, sempre disponibile e molto intelligente.

Il funerale avrà luogo martedì 20 ottobre alle 11.30 nella parrocchia di Cristo Risorto a Ospedaletti. La salma proseguirà poi per l'Ara Crematoria di Sanremo.

La redazione di Sanremonews.it porge le più sentite condoglianze alla famiglia.