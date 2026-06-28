Precipita con la moto in un vallone sulle alture di Isolabona: 25enne soccorso con l’elicottero e portato in ospedale

Momenti di apprensione nelle alture di Isolabona, dove un 25enne è rimasto ferito dopo essere caduto con la propria moto in un vallone per cause ancora in fase di accertamento.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati dall'elicottero "Grifo" e dai Vigili del Fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di recupero del giovane in una zona particolarmente impervia.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente, il motociclista, che ha riportato traumi e ferite in diverse parti del corpo, è stato trasferito in ospedale in codice giallo, indice di media gravità.

Le condizioni del 25enne non sarebbero comunque tali da far temere per la sua vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.