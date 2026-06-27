Assassinata donna a Ceriana: si costituisce il compagno

Una donna è stata uccisa nel pomeriggio di oggi a Ceriana, in strada Mainardo, una zona a sud del paese della Valle Armea. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, le forze dell'ordine avrebbero già individuato un sospettato, che sarebbe stato fermato e arrestato nell'ambito delle indagini. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Il sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, sta seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda insieme alle autorità. Profondo lo sconcerto tra i residenti, increduli davanti a un episodio di violenza che ha sconvolto il piccolo centro dell'entroterra. In tanti si sono radunati nelle vicinanze della zona interessata dalle indagini, mentre il paese cerca di fare i conti con una tragedia che ha lasciato tutti senza parole. L'area è stata delimitata per consentire agli investigatori di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire quanto accaduto.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'uomo fermato, che risponde al nome di Becken Olivieri, sarebbe il compagno della vittima, una donna di nome Mary, e si sarebbe costituito nel pomeriggio.