Femminicidio nell'entroterra di Sanremo, il giallo del movente: Becken Olivieri interrogato per ore dagli inquirenti

Le indagini proseguono nel massimo riserbo e, al momento, restano ancora molti gli interrogativi attorno all'ennesimo caso di femminicidio che ha sconvolto l'entroterra di Sanremo. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita della vittima e il contesto in cui è maturata la tragedia, mentre l'uomo fermato continua a essere ascoltato dagli inquirenti.

Cosa ha scatenato la follia omicida di Becken Olivieri, autore dell’ennesimo femminicidio? Al momento non è facile a dirsi, visto che le indagini dei Carabinieri, condotte su disposizione della Procura di Imperia, vengono svolte nel massimo riserbo. Solo le parole dell’uomo, un 51enne di origini mauriziane ma che da tempo vive nell’entroterra di Sanremo, potranno chiarire i fatti. Olivieri è stato ascoltato per diverse ore, nel pomeriggio e nella serata di ieri, dagli inquirenti che gli hanno chiesto cosa sia successo venerdì nella casa isolata di strada Mainardo dove viveva Mary Elizabeth Hopkins, la 50enne insegnante di origini statunitensi uccisa a mani nude dall’uomo.

Nelle ultime ore, infatti, è emerso che l’efferato omicidio è stato perpetrato nella giornata o serata di venerdì. La casa dove si sono registrati i fatti fa parte di una zona a sud del paesino della Valle Armea, rimasto particolarmente scosso per l’accaduto. Non erano molto conosciuti i due protagonisti e in pochi li conoscevano bene. Difficile anche capire i rapporti che avevano anche se, ovviamente, l’omicidio sembra essere arrivato al culmine di una lite.

Da chiarire ancora se la donna sia morta per strangolamento o se la follia omicida di Becken sia terminata dopo una serie di pugni al volto e in diverse parti del corpo. Ieri, dopo diverse ore dai fatti, il 51enne ha chiamato i Carabinieri per denunciare quanto messo in atto e per consegnarsi. I militari hanno chiuso l’accesso alla strada che porta all’abitazione e con il reparto scientifico sono iniziati i rilievi che, con tutta probabilità, proseguiranno anche oggi.

Gli accertamenti investigativi sono tuttora in corso e non è da escludere che anche l’ascolto di Olivieri possa andare avanti anche per la giornata odierna. Un altro caso di femminicidio, quindi, che irrompe in una calda stagione estiva e che interroga un piccolo paese della Valle Armea ma anche tutta la provincia.