Ceriana sotto shock: donna americana di 50 anni uccisa in casa

È una donna americana di 50 anni la persona trovata senza vita nel pomeriggio di oggi a Ceriana, in strada Mainardo, nella zona a sud del paese della Valle Armea. La vittima, Mary Hopkins, sarebbe stata uccisa dal compagno, che l'avrebbe soffocata con un cuscino.

Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri avrebbero fermato il compagno della donna, Becken Olivieri, 51 anni, originario delle Mauritius ma residente da molti anni a Ceriana, dove era ben integrato nella comunità. L’uomo si sarebbe costituito spontaneamente nel corso del pomeriggio e si troverebbe ora a disposizione degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e delimitato l’area per consentire tutti gli accertamenti necessari. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire il contesto in cui è maturato il delitto. Al momento, dalle forze dell’ordine, viene mantenuto il massimo riserbo.

La notizia ha profondamente scosso la comunità del piccolo centro dell’entroterra ligure. Anche il sindaco, Maurizio Caviglia, sta seguendo da vicino gli sviluppi della vicenda insieme alle autorità.