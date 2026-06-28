Furgone blocca l'isola ecologica di strada San Martino: interviene la Polizia Locale, mezzo rimosso e raccolta riparte

Un furgone lasciato in sosta davanti all'isola ecologica di strada San Martino ha impedito agli operatori di Amaie Energia di effettuare le regolari operazioni di svuotamento dei contenitori della raccolta differenziata. L'ostacolo, che bloccava l'accesso ai mezzi di servizio, ha reso necessario l'intervento della Polizia Locale, chiamata per ripristinare la situazione e consentire il regolare svolgimento del servizio.

Gli agenti, una volta accertata l'impossibilità di procedere con le operazioni di raccolta, hanno disposto la rimozione del veicolo, liberando così l'area. Solo dopo l'intervento è stato possibile completare lo svuotamento dei contenitori e garantire il normale funzionamento del servizio. «Il tempestivo intervento della Polizia Locale ha consentito di evitare ulteriori ritardi nelle operazioni di raccolta differenziata, permettendo agli operatori di Amaie Energia di svolgere regolarmente il proprio lavoro», si legge nel comunicato.

L'episodio richiama ancora una volta l'attenzione sull'importanza di non sostare davanti alle isole ecologiche, evitando di ostacolare un servizio essenziale per il decoro urbano e la corretta gestione dei rifiuti.