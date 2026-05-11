Superbonus 110%, inchiesta in provincia: indagati Giuffra e imprenditori per truffa sui bonus edilizi

La Procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per una presunta truffa ai danni dello Stato legata a una ventina di pratiche del “bonus 110%” relative a immobili situati tra Taggia e Riva Ligure. La notizia è stata anticipata questa mattina dal quotidiano La Stampa. L’indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Imperia e Sanremo, coinvolgendo circa quindici persone tra imprenditori, amministratori di condominio e liberi professionisti.

Tra gli indagati figurano Giorgio Giuffra, sindaco di Riva Ligure, il fratello Massimo Giuffra, presidente di Confcommercio Taggia, l’imprenditore Giuseppe Ghu della Casa Olearia Taggiasca e l’operatore immobiliare Daniele Lanza. Secondo quanto precisato, l’inchiesta non riguarderebbe l’attività amministrativa di Giorgio Giuffra come sindaco. Nei giorni scorsi sono state eseguite perquisizioni e notificati avvisi di garanzia con documenti acquisiti negli uffici e nelle abitazioni degli indagati. Al centro degli accertamenti ci sarebbero le certificazioni e le procedure utilizzate per accedere ai benefici fiscali del cosiddetto “bonus facciate” e del Superbonus 110%.

L’indagine sarebbe partita da verifiche fiscali su una società operante nel settore edilizio e su alcuni subappaltatori coinvolti nei lavori per diversi condomini della Riviera.