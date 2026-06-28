Taggia, anziano rischia di annegare in mare: salvato dal bagnino e portato in ospedale

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di oggi ad Arma di Taggia, sul lungomare, dove un uomo di circa 85 anni ha rischiato di annegare mentre si trovava in acqua.

L’allarme è scattato intorno alle 16.26, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza sanitaria, tra cui due ambulanze, un’automedica e un mezzo infermierizzato, oltre alla Capitaneria di Porto di Sanremo.

Secondo le prime informazioni, l’anziano sarebbe stato notato in difficoltà in mare e tratto in salvo grazie al tempestivo intervento di un bagnino, che lo ha riportato a riva evitando conseguenze peggiori.

Una volta stabilizzato dai sanitari, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo per accertamenti e cure.

L'assistente bagnante ha dichiarato quanto segue: “Durante il mio servizio di salvataggio ho notato questo signore in acqua, il quale si capovolgeva più volte. Con l'aiuto di un altro bagnante, non dello stesso stabilimento, abbiamo cercato di mantenerlo il più eretto possibile per permettergli di espellere quanti più liquidi durante il tragitto verso la battigia. Una volta arrivati, lo abbiamo sistemato in posizione laterale di sicurezza ed egli continuava a espellere liquidi. In quel momento non era pienamente vigile, ma il respiro ha iniziato a farsi costante e ha ripreso colore in viso. All'arrivo dei soccorsi, il personale medico lo ha preso in carico trasferendolo sull'ambulanza”.