Sanremo, Federalberghi in allarme: “Più controlli notturni contro vandalismi e furti alle auto dei turisti sul lungomare”

Gli albergatori di Sanremo chiedono più controlli notturni sul lungomare Italo Calvino e piazzale Dapporto per una lunga serie di atti di vandalismo e furti sulle auto dei turisti, che soggiornano negli alberghi della città dei fiori. Lo hanno fatto ieri mattina, nel corso di un incontro con il presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande. Nella riunione, alla quale hanno partecipato diversi albergatori matuziani, con il proprio presidente di Federalberghi Silvio Di Michele, gli imprenditori hanno chiesto al Comune di intervenire celermente, anche con un servizio di guardianaggio notturno, per evitare il reiterarsi degli atti di vandalismo.

“Serve un intervento specifico per fermare sul nascere quanto sta accadendo. I turisti maggiormente presi di mira sono gli stranieri ed in particolare i francesi. Dovesse girare la voce oltre confine per noi potrebbe configurarsi un gravissimo danno economico, visto che la clientela francese è quella più presente, soprattutto nei momenti meno floridi”, hanno detto gli albergatori. Dal canto suo, il presidente del consiglio Alessandro Il Grande ha assicurato la massima attenzione al problema e un interessamento immediato: “E’ stato sollevato un problema importante e, quando si fa turismo, le strutture devono funzionare. Servirà inserire risorse per far funzionare le strutture e, in questo caso anche i parcheggi. Faremo presente la situazione nelle sedi opportune e mi auguro che anche il comune faccia la propria parte. Io sicuramente mi occuperà della questione in prima persona”.

Secondo quanto riferito dagli stessi albergatori, gli episodi di vandalismo e i furti sono ormai all’ordine del giorno, con una media praticamente quotidiana. La situazione è stata descritta dagli operatori del settore turistico come sempre più critica e difficile da gestire. Gli albergatori parlano di un clima di crescente insicurezza che rischia di compromettere l’immagine complessiva della città. La preoccupazione principale riguarda il possibile effetto a catena sui flussi turistici, in particolare quelli internazionali, che rappresentano una componente essenziale dell’economia locale. In particolare, viene sottolineato come la clientela francese sia storicamente una delle più affezionate a Sanremo, e quindi anche una delle più decisive per la tenuta delle strutture ricettive. Gli operatori temono che la ripetizione di episodi di vandalismo possa generare un passaparola negativo, capace di allontanare progressivamente i visitatori abituali. Una perdita di fiducia che, secondo gli albergatori, sarebbe molto difficile da recuperare nel breve periodo.

Si parla con insistenza della necessità di un rafforzamento dei controlli notturni, soprattutto nelle aree più frequentate dai turisti e nei parcheggi adiacenti alle strutture alberghiere. L’idea del servizio di guardianaggio viene vista come una misura immediata e concreta per ridurre i rischi. Allo stesso tempo, viene richiesta una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con pattugliamenti più frequenti nelle ore serali e notturne. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire gli episodi prima che si verifichino, piuttosto che intervenire dopo i danni. Gli albergatori sottolineano anche il disagio dei clienti, spesso costretti a rientrare in hotel con la preoccupazione di trovare l’auto danneggiata o svaligiata. Una situazione che incide direttamente sulla percezione di sicurezza della destinazione.

Non manca l’allarme economico: alcuni momenti della stagione turistica, infatti, potrebbero subire ulteriori contraccolpi se il fenomeno dovesse continuare senza interventi rapidi ed efficaci. La richiesta al Comune è quindi quella di un piano coordinato, che unisca controllo del territorio, prevenzione e collaborazione con le categorie economiche. Gli albergatori ribadiscono che il tempo di attesa è ormai considerato insufficiente rispetto all’urgenza del problema. Il timore diffuso è che Sanremo possa essere percepita come una meta meno sicura rispetto ad altre località concorrenti della riviera, con conseguenze dirette sulla competitività turistica della città.

Per questo, Federalberghi insiste sulla necessità di agire subito, prima che la situazione possa avere ripercussioni strutturali sul settore ricettivo e sull’immagine complessiva della città dei fiori.