Dialogo in Comune a Sanremo tra il sindaco Alessandro Mager e il polo civico (Video)

Nuovo incontro in Comune tra il sindaco di Sanremo Alessandro Mager e il polo civico rappresentato da Roberto Danieli, Roberto Rizzo e Antonio La Rocca.

"Noi siamo sempre qui a controllare e dare il nostro contributo - afferma Rizzo al termine del confronto - stando sempre attenti a quelli che sono i problemi del territorio, in particolare per quanto riguarda le periferie e le frazioni che mi stanno molto a cuore. Sono zone che hanno diversi problemi che si trascinano da diverso tempo e che spesso tornano di interesse solo durante le campagne elettorali: fa piacere che il sindaco abbia dimostrato apertura nell'ascoltare le problematiche. Speriamo che ci sia una trasformazione significativa in tal senso: da parte nostra siamo qui a dare un contributo e portare la nostra visione della città all'amministrazione".

Il colloquio con il sindaco ha toccato diversi temi legati ai lavori pubblici, come racconta La Rocca: "Si è parlato a 360° su vari argomenti che per noi sono di urgenza immediata: in questo momento nonostante la disponibilità del sindaco che ha le idee chiare ci sono ancora dei problemi in città e questo blocca alcune iniziative nuove, come ad esempio la realizzazione di nuovi parcheggi. Altro aspetto è quello del Palacongressi: noi crediamo si debba creare una struttura che possa intervenire per organizzare dei grandi eventi, soprattutto in quella che è la stagione più idonea a livello di clima che sarebbe l'autunno e l'inverno, favorendo un turismo di qualità".

Da parte di Danieli soddisfazione per quanto fatto finora, anche se non manca una tirata d'orecchi all'amministrazione: "Abbiamo fatto dei complimenti al sindaco così come agli assessori Sindoni e Moscato in primis per l'attività svolta fino adesso, sottolineando quelle che continuiamo a considerare le cose di cui Sanremo ha bisogno, cioè viabilità, parcheggi e asfalti. Purtroppo ci sono dei settori dell'amministrazione che viaggiano ancora a un ritmo lento: non va bene che l'amministrazione chiuda con un tesoretto di 12 milioni, deve chiudere a zero, investendo quanto ha a disposizione per la città. Sanremo ha bisogno di un bel restyling: il sindaco ce l'ha promesso, vedremo cosa sarà in futuro. Abbiamo chiesto anche un confronto con gli altri assessori, perché secondo noi c'è un problema a cui si deve trovare una soluzione, perché Sanremo merita che il lavoro degli assessori sia all'altezza".