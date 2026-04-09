Taggia, Consiglio comunale straordinario il 13 aprile: interrogazioni, biodigestore, variante urbanistica e spiagge

Il Consiglio comunale di Taggia è stato convocato in sessione straordinaria per lunedì 13 aprile alle 19.30, in seduta pubblica di prima convocazione, per discutere gli otto punti inseriti all’ordine del giorno. La convocazione, firmata dal presidente del Consiglio comunale Daniele Festa, richiama quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento comunale. È inoltre previsto che i consiglieri possano partecipare anche in modalità telematica in web conference, secondo il regolamento comunale vigente.

Tra i temi centrali della serata figurano diverse interrogazioni presentate dal gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro”, oltre a due pratiche rilevanti su urbanistica e gestione del litorale.

Ecco tutti i punti all’ordine del giorno:

1. Presa d’atto dei verbali della seduta precedente.

2. Interrogazione sul bando “Sport Missione Comune 2026” dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

3. Interrogazione sul Fondo Editoria Libraria, destinato al sostegno delle biblioteche e della filiera del libro.

4. Interrogazione sulla mancata corresponsione dei premi incentivanti al personale dipendente a partire dall’anno 2023.

5. Interrogazione sull’abbattimento di 32 alberi nell’area delle ex caserme Revelli.

6. Interrogazione sulle possibili criticità legate alla realizzazione del biodigestore previsto nel territorio comunale di Taggia.

7. Proposta di variante al Piano regolatore generale per la realizzazione di un centro sportivo polivalente in via Argine Destro, con assenso al rapporto preliminare e alla variante urbanistica.

8. Affidamento delle concessioni demaniali marittime delle spiagge libere attrezzate “Bagni Ruffini”, “Bagni Comunali” e “La Fortezza” alla società in house Amaie Energia e Servizi Srl, con trasferimento delle funzioni amministrative e approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio.

La seduta si preannuncia particolarmente significativa per i temi sul tavolo, che toccano ambiente, opere pubbliche, servizi comunali e gestione del patrimonio pubblico.