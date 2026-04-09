Ventimiglia–Cuneo, Bagnasco (FI): “Accordo storico, rafforzata la cooperazione tra Italia e Francia”

“Accolgo con grande soddisfazione la definitiva approvazione, anche da parte della Francia, della nuova convenzione per la gestione della linea ferroviaria Ventimiglia–Cuneo".

Lo dichiara l’On. Roberto Bagnasco, capogruppo di Forza Italia per la Commissione Affari Sociali, sottolineando come

"Si tratta di “un passaggio atteso da decenni, che consente finalmente di superare un assetto ormai superato e di definire un quadro chiaro e condiviso tra i due Paesi in termini di responsabilità, gestione e finanziamenti. Parliamo di un’infrastruttura strategica – prosegue Bagnasco – non solo per la mobilità, ma per lo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori coinvolti. La cosiddetta Ferrovia delle Meraviglie rappresenta un collegamento essenziale tra il Mediterraneo e le Alpi e un simbolo concreto di cooperazione transfrontaliera.”