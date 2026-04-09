Sanremo, gazebo di Futuro Nazionale per la sicurezza: raccolta firme e adesioni sabato prossimo in via Matteotti

Futuro Nazionale Sanremo – Comitato Costituente 013 aderisce alla “Gazebata nazionale in materia di sicurezza”, la mobilitazione politica promossa dal presidente nazionale Gen. Roberto Vannacci e dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni. L’iniziativa, diffusa su tutto il territorio italiano, punta a rafforzare la presenza del partito sul territorio, coinvolgere gli iscritti e rilanciare il tema della sicurezza nel dibattito pubblico.

Sabato prossimo dalle 10 alle 19, il movimento sarà presente in via Matteotti, angolo via Escoffier, con un gazebo dedicato alla raccolta firme sulla sicurezza e all’informazione politica ai cittadini. L’obiettivo, spiegano dal movimento, è quello di mantenere un contatto diretto con il territorio affrontando un tema centrale per cittadini, famiglie e operatori delle forze dell’ordine. “La sicurezza, la tutela di chi indossa una divisa e il ripristino dell’autorità dello Stato non possono essere trattati come slogan elettorali, ma devono tradursi in scelte politiche concrete”, si legge nel comunicato. Il messaggio lanciato da Futuro Nazionale è chiaro: “La difesa non deve essere punita, nessun agente deve essere lasciato solo, chi difende lo Stato va protetto”.

Attraverso la raccolta firme, il partito chiede al Governo tre interventi prioritari :

l’accoglimento del Pacchetto Sicurezza proposto da Roberto Vannacci,

un aumento delle risorse destinate agli organici delle forze dell’ordine,

e l’impiego delle forze armate, con funzioni di polizia giudiziaria, per operazioni di ripristino della legalità e di supporto alle forze dell’ordine.

Per Futuro Nazionale, servono più tutele, più strumenti e più rispetto per chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini. Durante la giornata sarà inoltre possibile iscriversi al movimento.