Vele d’Epoca, la Nave Scuola Palinuro arriva a Imperia: a bordo gli assessori regionali

Gli assessori Alessandro Piana, Marco Scajola, Claudia Morich e Giacomo Giampedrone hanno partecipato ieri sera alla cena a bordo della Nave Scuola Palinuro della Marina Militare, ormeggiata a Imperia in occasione della 40ª edizione delle Vele d'Epoca, su invito del comandante, capitano di fregata Francesco Carriero. La presenza della Palinuro, uno dei velieri più rappresentativi della Marina Militare italiana, arricchisce il programma della manifestazione imperiese ed è accompagnata dall'apertura della nave alle visite del pubblico.



"È stato un grande piacere essere a bordo della Palinuro in questi giorni in cui Imperia celebra il mare e la grande tradizione della vela – dichiara l'assessore Piana – Una serata speciale su una nave che rappresenta la storia e la tradizione marinara italiana e che continua a svolgere un'importante funzione formativa per le nuove generazioni. La sua presenza alle Vele d'Epoca assume un significato particolare e ci ricorda quanto profondo sia il legame del nostro Paese e della Liguria con il mare, un patrimonio fatto di storia, competenze, valori e cultura che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere. Ringrazio il comandante Francesco Carriero per l'invito e per la splendida accoglienza".



“Davvero una serata speciale a bordo della Palinuro, nel porto di Imperia, in occasione della 40ª edizione delle Vele d’Epoca – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. La Nave Scuola della Marina Militare è una presenza di grande prestigio che arricchisce ulteriormente una manifestazione capace di raccontare l’identità di Imperia e il suo profondo legame con il mare. Un appuntamento che ogni anno porta in città imbarcazioni straordinarie e un pubblico numeroso, contribuendo a far conoscere e valorizzare Imperia e il Ponente ligure. Ringrazio il comandante Francesco Carriero per l’invito e per la calorosa accoglienza”.



"Nel pieno della manifestazione delle Vele d'Epoca, sempre più rappresentativa e sentita, l'invito del Capitano di Fregata Francesco Carriero sulla Nave Scuola Palinuro con il sindaco di Imperia Claudio Scajola e i colleghi della Giunta - dichiara l'assessore al Bilancio e Personale della Regione Liguria Claudia Morich - ha avuto un forte valore simbolico e istituzionale. Un'occasione per riflettere sull'importanza del rapporto della Liguria con il mare, le attività di formazione, la tutela dell'ecosistema marino. La Palinuro ha un forte e consolidato legame con la Città di Imperia, partecipando usualmente alle celebrazioni nel Porto e accogliendo gli studenti del Nautico Andrea Doria oltre ad aprirsi al pubblico per svelare tradizioni, tecnica e profonda sapienza marinara. È stata un'occasione speciale per la quale ringrazio ancora il Capitano Carriero e tutti gli operatori e gli studenti della Nave Scuola ai quali auguro buon vento!"



“Salire a bordo di Nave Palinuro è sempre una grande emozione – dichiara l’assessore Giacomo Raul Giampedrone-. Voglio ringraziare il comandante Francesco Carriero e tutta la Marina Militare: insieme al Vespucci, questa Nave Scuola è simbolo dell’Italia nel mondo, non solo di straordinaria bellezza anche di coraggio, tenacia e volontà. Vederla qui in Liguria, a Imperia, è motivo di orgoglio, tanto più durante una manifestazione prestigiosa come le Vele d’Epoca, vetrina internazionale per il nostro territorio, sempre più vocato alla nautica e alla blue economy”.