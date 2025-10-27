Sanremo, arrivano gli ausiliari del traffico: al via il nuovo servizio per il controllo dei parcheggi a pagamento

Per la prima volta a Sanremo entrerà in funzione il servizio degli ausiliari del traffico, una novità che mira a potenziare il controllo e la gestione della sosta a pagamento in città. Il progetto, affidato alla società Abaco, prevede il coinvolgimento di due operatori debitamente formati, che saranno attivi già nei prossimi giorni. L’iniziativa nasce da una collaborazione tra l’ufficio viabilità e il Comando della Polizia Locale, resa possibile grazie a uno stanziamento comunale di 126.900 euro, cifra che coprirà le spese per il primo anno di attività.

Gli ausiliari avranno il compito di affiancare gli agenti di Polizia Locale nel controllo delle aree di sosta a pagamento, sia nel centro cittadino sia nelle zone periferiche, con l’obiettivo di contrastare l’evasione del pagamento del ticket. Oltre al controllo diretto sul territorio, gli operatori si occuperanno anche della verifica da remoto dei parcheggi in struttura — in particolare al Palafiori, alla nuova stazione ferroviaria e lungo il lungomare Italo Calvino — durante gli orari notturni e nei momenti in cui non è prevista la presenza dei dipendenti comunali.

Riconoscibili dalle pettorine identificative, i due ausiliari opereranno sotto il coordinamento della Polizia Locale, garantendo un presidio costante e puntuale delle aree di sosta cittadine. Con questo intervento, l’amministrazione comunale punta a migliorare l’efficienza del sistema di parcheggi, a ridurre i comportamenti irregolari e a promuovere un utilizzo più equo degli spazi pubblici. “Si tratta di un passo avanti importante per il controllo della sosta e per una maggiore equità nei confronti di chi paga regolarmente il ticket”, sottolineano dagli uffici comunali, evidenziando come l’introduzione del nuovo servizio rappresenti anche un supporto concreto al lavoro quotidiano della Polizia Locale.