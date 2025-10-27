Sanremo: approvato dall'amministrazione comunale il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2026-2028

E' stato approvato dall'amministrazione di Sanremo il nuovo Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2026-2028, aggiornamento del precedente piano 2025-2027, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare comunale e favorire le entrate destinate a investimenti o alla riduzione del debito. Il provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile, disciplina l’alienazione e la valorizzazione degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente. Il Piano comprende una relazione descrittiva e tabelle riepilogative dei beni inseriti per ciascun anno del triennio.

Il principio alla base del nuovo piano è quello di inserire tra i beni alienabili solo quelli che si presumono facilmente commercializzabili e privi di interesse strategico per l’ente. In sintesi, tutto ciò che può essere di beneficio per la comunità rimane al patrimonio pubblico, mentre vengono poste in vendita le proprietà che non svolgono un ruolo essenziale per le funzioni istituzionali o per l’interesse collettivo.

Entrando maggiormente nel dettagli, le principali modifiche rispetto alla programmazione precedente riguardano:

- Lo slittamento di alcune alienazioni di un anno, con alcuni immobili che passeranno al 2027 o al 2028;

- L’inserimento di nuove aree da valorizzare, tra cui porzioni di vicolo in Via Ciro Menotti, a seguito di manifestazioni di interesse;

- La revisione dei beni già inseriti nel piano, come le aree residue della pista ciclopedonale, trasferite dal demanio pubblico al patrimonio disponibile comunale;

- La conferma della classificazione dei beni come alienabili.

Il Piano prevede inoltre l’aggiornamento delle perizie di stima, necessarie per adeguare i valori degli immobili alle condizioni attuali del mercato, con il coinvolgimento dei tecnici del Comune o di professionisti esterni se necessario. Per quanto riguarda l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), il Comune ha avviato uno studio con ARTE Imperia per individuare una quota del patrimonio comunale (circa il 10%) potenzialmente destinata alla vendita, aggiornando il precedente piano del 2017, attualmente in fase di revisione per adeguamenti normativi. L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, garantendo trasparenza e ottimizzazione delle risorse economiche.