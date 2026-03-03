“Perché è giusto dire NO”: a Sanremo un incontro pubblico organizzato dal Comitato Liguria e Massa

Un momento di confronto, approfondimento e sensibilizzazione su uno dei temi più delicati del dibattito pubblico: la giustizia e il futuro della magistratura italiana. È questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Perché è giusto dire NO”, in programma giovedì 5 marzo alle 17.30 al Ristorante Hotel Marinella di Sanremo, in corso Orazio Raimondo 143 a Sanremo. L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza, intende accendere i riflettori sui rischi derivanti dalla riforma Nordio e sull’importanza di preservare l’indipendenza della magistratura, pilastro fondamentale dello Stato di diritto e della democrazia.

Ad aprire e moderare l’incontro sarà l’avvocato Roberto Rum, che guiderà il dibattito tra competenze giuridiche e riflessioni civiche. Interverranno due relatori di primo piano: Francesca Dentis, magistrato della Procura di Imperia, e Andrea Frascherelli, avvocato del Foro di Savona. Due voci autorevoli che offriranno un’analisi tecnica ma accessibile dei contenuti della riforma e delle possibili conseguenze sull’equilibrio tra poteri dello Stato. L’appuntamento si propone non solo come un momento informativo, ma come un’occasione di partecipazione attiva. In un periodo in cui il tema della giustizia è al centro del confronto politico e istituzionale, l’incontro vuole fornire strumenti concreti per comprendere meglio le implicazioni delle modifiche in discussione e per formare un’opinione consapevole.

Il messaggio è chiaro: la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura non è una questione riservata agli addetti ai lavori, ma riguarda direttamente ogni cittadino. La cittadinanza è invitata a partecipare.