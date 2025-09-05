L'estate turistica di Sanremo: bene giugno e Ferragosto, più brevi i soggiorni italiani

La stagione turistica a Sanremo si chiude con un bilancio positivo, in linea con i dati dello scorso anno, grazie soprattutto all’andamento di giugno e al picco di presenze registrato a Ferragosto.

Christian Feliciotto di Confindustria ha evidenziato come “il bilancio del turismo a Sanremo sia stato buono, con un giugno migliore rispetto a luglio, ma nel complesso la stagione risulta positiva”.

Dello stesso parere anche Silvio Di Michele di Federalberghi, che sottolinea come “la stagione sia andata secondo i pronostici, ricalcando quella dello scorso anno. Giugno è stato molto buono, luglio leggermente inferiore, ma i due mesi si sono compensati. Ferragosto, come previsto, ha rappresentato il momento di massimo afflusso”.

Per Maurizio Massimino di Confesercenti, un ruolo importante è stato giocato dalle azioni di promozione: “Il tavolo del turismo ha lavorato molto bene con una campagna verso il Nord Europa che ha dato i suoi frutti, aprendo anche al mercato russo. Questo ha compensato la flessione dei soggiorni lunghi italiani: quest’anno abbiamo registrato molte richieste per vacanze brevi di due-tre giorni. Giugno è stato molto positivo, a luglio si è vista una lieve flessione del 3%, mentre agosto è rimasto in linea con il 2024”.

Guardando al futuro, Massimino lancia una sfida: “Occorrerà lavorare di più per riportare gli italiani a soggiornare qui, puntando a una permanenza più lunga”.

In attesa dei dati ufficiali dell'osservatorio regionale, la stagione turistica si avvia quindi a una conclusione che lascia soddisfatti, con la consapevolezza che pur esistendo problematiche che complicano l'arrivo di turisti (autostrade in primis) il territorio continua a mantenere quell'attrattiva che è fondante per l'economia locale.