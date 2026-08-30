Dolceacqua, Ambulanze Veterinarie dona 860 euro per realizzare il sogno di una bimba affetta da leucemia linfoblastica acuta di tipo B

Ambulanze Veterinarie Odv di Dolceacqua sempre solidale. L'associazione ha donato 860 euro per aiutare una bimba di 8 anni affetta da leucemia linfoblastica acuta di tipo B. Il presidente Igor Cassini ha, infatti, deciso di utilizzare i fondi avanzati dalle cure della cagnolina Candy per contribuire a realizzare il sogno di una bambina malata e così li ha devoluti a Make-A-Wish Italia.

"Una somma raccolta grazie alla generosità di tante persone per aiutare un animale in difficoltà oggi continuerà a fare del bene, questa volta contribuendo al sogno di una bambina" - dice Igor Cassini, presidente di Ambulanze Veterinarie Odv - "Sono 860 euro i fondi rimasti dalla raccolta organizzata per Candy, la cagnolina che nelle scorse settimane ha dovuto affrontare importanti interventi chirurgici e cure veterinarie. Ho scelto di devolvere l'intera somma residua a Make-A-Wish Italia, destinandola al progetto per Caterina, una bambina di 8 anni affetta da Leucemia Linfoblastica Acuta di tipo B".

"Caterina ha un desiderio che conserva da tempo: partire in crociera insieme alle persone che ama" - fa sapere Cassini - "L'idea di quel viaggio è nata ascoltando i racconti dei suoi genitori. Nella sua immaginazione sono entrati il mare, una grande nave e soprattutto la possibilità di trascorrere un momento speciale insieme alla propria famiglia. Poi è arrivata la malattia, che ha inevitabilmente cambiato la quotidianità e i progetti della bambina e dei suoi familiari ma quel desiderio è rimasto. Ed è proprio alla sua realizzazione che Ambulanze Veterinarie ODV ha deciso di dare il proprio contributo".

L'associazione collabora, infatti, da anni alla realizzazione dei desideri dei bambini gravemente malati. "Dietro gli 860 euro rimasti ci sono tante persone che hanno scelto di aiutarci quando Candy aveva bisogno di cure importanti. Una volta sostenute quelle spese, abbiamo pensato che il modo più bello di utilizzare la somma residua fosse permettere a quella generosità di continuare il proprio percorso" - spiega Cassini - "Il rapporto con Make-A-Wish non nasce in questa occasione. Da diversi anni Ambulanze Veterinarie ODV collabora con l'organizzazione e sostiene iniziative rivolte a bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, comprese quelle oncologiche, contribuendo alla realizzazione dei loro desideri. Il nostro impegno nasce nel mondo del soccorso animale ma davanti alla possibilità di aiutare un bambino che sta affrontando una grave malattia non possiamo rimanere indifferenti. Collaboriamo con Make-A-Wish da anni proprio perché crediamo nel valore di questi progetti".

"Per Caterina quel progetto significa poter finalmente vedere da vicino quella nave immaginata tante volte e vivere la sua crociera circondata dalle persone che ama. Una piccola parte del suo grande desiderio sarà così sostenuta anche dalla solidarietà nata intorno a Candy: 860 euro che continueranno a fare del bene, passando idealmente dalle zampe di una cagnolina al sorriso di una bambina" - conclude.