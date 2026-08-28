Sanremo, oggi la festa finale per "Desgaribai": due mesi di inclusione, sport e amicizia per 40 ragazzi con disabilità

Si è conclusa oggi, con una festa nella sede della Scuola Nobel di Sanremo, la seconda edizione della scuola estiva "Desgaribai", il progetto promosso dall'associazione "Ad Sidera" e dedicato a bambini e ragazzi con disabilità. Due mesi di attività, incontri, sport e momenti di condivisione che hanno accompagnato l'estate di circa 40 iscritti, seguiti da educatori dedicati, nella maggior parte dei casi con un rapporto 1 a 1. Un appuntamento conclusivo che ha riunito i giovani partecipanti, le loro famiglie, le autorità e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa. Un'occasione per festeggiare non soltanto la fine dell'estate, ma anche la crescita di una realtà nata sul territorio appena due anni fa.

L'associazione "Ad Sidera" è stata costituita nel 2024 grazie alla volontà di alcune mamme di bambini e ragazzi con disabilità, con l'obiettivo di proporre servizi e attività sul territorio di Sanremo. Proprio in quell'anno, grazie alla volontà dell'Amministrazione comunale, è stato attivato un tavolo di co-progettazione con le diverse realtà locali impegnate nel settore della disabilità. Da quell'esperienza è nata la scuola estiva "Desgaribai", realizzata grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune e alla compartecipazione delle famiglie. Un percorso che ha permesso all'associazione di costruire progressivamente una rete di collaborazioni e di ampliare le opportunità offerte ai propri giovani atleti.

La scuola estiva si è svolta nei mesi di luglio e agosto, cinque giorni alla settimana dalle 8 alle 14.30, offrendo ai ragazzi un contesto aggregativo, ludico e sportivo pensato sulle loro esigenze. Il programma ha previsto laboratori, attività sportive realizzate in collaborazione con numerose associazioni del territorio, giornate al mare presso lo stabilimento balneare della Croce Rossa, gite locali, servizio mensa e tante altre occasioni di incontro. L'obiettivo è stato quello di creare opportunità di esperienza e socializzazione, ma anche di favorire il rapporto con il mondo dello sport locale. Un sostegno concreto anche alle famiglie, che hanno potuto contare su un servizio qualificato durante il periodo estivo.

"Desgaribai" è così diventata una vera esperienza di comunità, resa possibile anche dall'impegno di numerosi volontari che, nel corso di questa estate, hanno messo a disposizione competenze, tempo ed entusiasmo. Dopo due anni di attività, l'associazione ha visto infatti crescere il numero degli amici e dei collaboratori pronti a dare il proprio contributo. Una rete sempre più ampia che ha consentito di arricchire le proposte e di offrire ai ragazzi nuove esperienze. La festa di oggi alla Scuola Nobel ha rappresentato quindi il momento per ritrovarsi tutti insieme e condividere la soddisfazione per il lavoro svolto durante questi due mesi.

L'attività di "Ad Sidera", però, non si ferma con la fine dell'estate. L'associazione continua infatti a operare durante tutto l'anno, organizzando iniziative sportive dedicate ai propri atleti e mantenendo una stretta collaborazione con le realtà del territorio. Il progetto nasce dalla convinzione che lo sport possa rappresentare uno strumento importante di inclusione, autonomia, relazione e partecipazione. La scuola estiva ha permesso di portare questi valori nella quotidianità dei mesi estivi, costruendo occasioni nelle quali i ragazzi hanno potuto stare insieme, divertirsi e sperimentare nuove attività.

La festa conclusiva di oggi è stata dunque un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza per l'associazione. Accanto ai ragazzi e alle famiglie erano presenti le tante persone che hanno accompagnato "Ad Sidera" in questo percorso, contribuendo con il proprio lavoro o semplicemente con la propria disponibilità. Con loro anche il vice Sindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara Un ringraziamento particolare va alle associazioni sportive e alle realtà locali che hanno collaborato alle attività, agli educatori e ai volontari che hanno seguito i ragazzi quotidianamente. L'associazione invita inoltre a seguire il proprio profilo Facebook per conoscere le prossime iniziative e rimanere aggiornati sulle attività durante tutto l'anno.