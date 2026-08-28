SuperKaraoke a Ventimiglia, treni straordinari per il deflusso: corse fino a Savona nelle tre notti

Ventimiglia si prepara ad accogliere SuperKaraoke, la grande manifestazione televisiva in programma nelle serate del 3, 4 e 5 settembre, e in vista dell'evento arriva un importante potenziamento dei collegamenti ferroviari. Regione Liguria ha infatti richiesto a Trenitalia e RFI l'attivazione di servizi straordinari per facilitare il deflusso del pubblico al termine delle serate e offrire un'alternativa all'utilizzo dell'automobile. Il provvedimento riguarderà tutte e tre le notti della manifestazione e consentirà a migliaia di persone di rientrare verso le località del ponente ligure. Le soluzioni di viaggio saranno disponibili sul sito di Trenitalia a partire da domani, sabato 29 agosto, e potranno essere acquistate online.

Nel dettaglio, nelle notti tra il 3 e il 4, tra il 4 e il 5 e tra il 5 e il 6 settembre sarà attivo un treno straordinario con partenza da Ventimiglia alle 00.30 e arrivo a Savona, con tutte le fermate lungo il percorso. Il convoglio sarà un Rock in doppia composizione, con 1.200 posti a sedere e una capacità complessiva di circa 2.400 passeggeri. Una soluzione pensata soprattutto per consentire agli spettatori di assistere agli appuntamenti di SuperKaraoke senza dover necessariamente utilizzare l'auto per il viaggio di ritorno. Il servizio garantirà così collegamenti notturni aggiuntivi lungo la Riviera, intercettando anche il pubblico proveniente dalle diverse località del ponente ligure.

Per le notti del 4 e 5 settembre è prevista inoltre un'ulteriore possibilità di rientro. In via straordinaria saranno infatti attivate tutte le fermate per il treno 12283, in partenza da Ventimiglia alle 23.45 e diretto a Savona. Anche in questo caso sarà utilizzato un convoglio Rock, ma in singola composizione, con 600 posti a sedere e una capacità complessiva di circa 1.200 passeggeri. L'obiettivo è quello di ampliare ulteriormente l'offerta ferroviaria nelle ore immediatamente successive alla conclusione degli eventi, contribuendo a distribuire il flusso dei partecipanti e a ridurre la pressione sulla viabilità stradale della città di confine e delle località vicine.

"SuperKaraoke sarà un evento straordinario per Ventimiglia e per tutto il ponente ligure e abbiamo voluto accompagnarlo con un potenziamento dei collegamenti ferroviari – dichiara l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –, abbiamo accolto la richiesta del Comune attivandoci immediatamente con Trenitalia e RFI, che ringraziamo per la disponibilità e celerità dimostrata, per individuare una soluzione che permettesse di facilitare il deflusso del pubblico al termine delle tre serate". Scajola sottolinea quindi l'importanza di offrire un'alternativa concreta all'auto in occasione di una manifestazione destinata a richiamare un pubblico numeroso. "Mettere a disposizione queste due soluzioni ferroviarie significa offrire un'alternativa all'utilizzo dell'auto e rendere l'evento più raggiungibile".

L'assessore regionale ha inoltre collegato l'iniziativa agli interventi infrastrutturali già in corso sul territorio. Tra questi figura l'adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia, un'opera dal valore complessivo di 9,5 milioni di euro che sta consentendo la circolazione dei treni di ultima generazione Rock e Pop sull'intera linea. I lavori, secondo quanto comunicato dalla Regione, saranno completati entro il 2027. "Ai grandi interventi infrastrutturali in corso, tra cui l'adeguamento elettrico della stessa stazione di Ventimiglia, opera da 9,5 milioni di euro complessivi che sta già rendendo possibile la circolazione dei treni di ultima generazione Rock e Pop su tutta la linea e sarà completata entro il 2027, affianchiamo iniziative come quella in oggetto", aggiunge Scajola.

Nel 2026, ha ricordato ancora l'assessore, la Regione ha già sostenuto 10 eventi strategici con treni straordinari, mentre altri tre saranno interessati da analoghe iniziative. A questi si aggiungeranno in autunno quattro treni storici, portando complessivamente a 17 gli appuntamenti coinvolti dalla programmazione regionale. "Manifestazioni come SuperKaraoke rappresentano una grande opportunità per il territorio. Nel 2026 abbiamo già sostenuto 10 eventi strategici con treni straordinari. Ne sosterremo altri 3 e inseriremo in autunno 4 treni storici, per un totale di 17 appuntamenti coinvolti dalla nostra programmazione", conclude Scajola.

Soddisfazione anche da parte del Comune di Ventimiglia. Il sindaco Flavio Di Muro ha spiegato di aver richiesto nei giorni scorsi l'inserimento di un treno speciale per permettere agli spettatori di rientrare verso le diverse città della Riviera al termine della manifestazione. "L'obiettivo è duplice: aumentare l'afflusso turistico, ma alleggerire anche il traffico cercando di calmierare le problematiche veicolari che, inevitabilmente, una manifestazione come il SuperKaraoke comporta", sottolinea il primo cittadino. Di Muro ha quindi ringraziato Regione Liguria, l'assessore Scajola, Trenitalia e RFI per la risposta alla richiesta dell'amministrazione.

Il Comune predisporrà inoltre apposita segnaletica tra la stazione ferroviaria e il luogo dell'evento, così da rendere più semplice l'orientamento per chi arriverà in treno. "Devo ringraziare Regione Liguria e, in particolare, l'assessore Scajola, Trenitalia e RFI per la pronta risposta con questi treni di ampia portata. Dimostriamo, ancora una volta, quanto sia utile e preziosa per la nostra città la sinergia istituzionale con l'ente regionale", afferma Di Muro. L'invito dell'amministrazione, soprattutto rivolto a chi arriverà dalle altre località del ponente ligure, è quindi quello di scegliere il treno e lasciare l'auto a casa, contribuendo così a contenere i prevedibili disagi alla circolazione durante le tre serate di SuperKaraoke.