Dario Salvatori ai Martedì Letterari estivi: a Pian di Nave “Evviva Sanremo”

Proseguono a Pian di Nave i Martedì Letterari estivi del Casinò di Sanremo, curati da Marzia Taruffi. Dopo l’incontro con la giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice Concita De Gregorio, protagonista della serata del 27 agosto, l’appuntamento è per domani, sabato 29 agosto alle 21, con Dario Salvatori e “Evviva Sanremo”.

Al centro della serata sarà la storia della musica d’autore e delle canzoni che, partendo da Sanremo, sono arrivate in tutto il mondo. Un percorso affidato a Dario Salvatori attraverso il suo saggio “Il Salvatori 2026”, con interventi musicali di Freddy Colt.

“Il Salvatori 2026” raccoglie oltre ventimila schede dedicate alle canzoni, con per ciascun brano il titolo, gli autori, l’anno di pubblicazione e tutti gli interpreti che lo hanno registrato, oltre a un ampio commento storico-critico. Il volume riunisce canzoni di ogni epoca e nazionalità, dando forma a un dizionario di grande vastità.

L’opera si propone come una reference dedicata all’intero ciclo della musica registrata, comprendendo anche brani del Seicento e del Settecento. Uno strumento di consultazione, ma anche un libro di lettura attraverso le canzoni che hanno segnato la vita di intere generazioni.

Giornalista, critico e storico della musica, oltre che instancabile collezionista, Dario Salvatori ha pubblicato decine di saggi, biografie, reference book e pamphlet. È in Rai dalla fine degli anni Sessanta, dove ha tenuto a battesimo centinaia di cicli radiofonici.

In televisione ha lavorato a lungo con Renzo Arbore, prendendo parte a programmi come “L’Altra domenica” del 1976, “Quelli della notte” del 1985 e “Meno siamo meglio stiamo” del 2005. È stato inoltre autore e conduttore di numerosi programmi, tra cui la lunga serie “Famosi per 15 minuti”. In occasione del cinquantesimo anniversario della nascita di “Alto gradimento”, ha condotto su RadioRai insieme a Renzo Arbore il programma radiofonico quotidiano “Alto gradimento revisited”.

Per Clichy ha curato i quattro volumi del “Dizionario della Canzone”, il volume “First lady. Le donne che hanno fatto l’America” e un volume dedicato a Bob Dylan. Per Donzelli ha pubblicato “Rock around the clock. La rivoluzione della musica”. Nel 2024 è uscito per il Saggiatore “La figlia dell'oceano. Vita di Yoko Ono”.

L’appuntamento con Dario Salvatori è in programma sabato 29 agosto alle 21 a Pian di Nave.

I Martedì Letterari danno appuntamento all’8 settembre per l’avvio della stagione autunnale nel Teatro dell’Opera del Casinò. In autunno è stato inoltre spostato l’appuntamento con Maurizio De Giovanni.

L’ingresso è libero.