Forte Santa Tecla riapre con il nuovo ingresso e celebra i suoi 270 anni: cinema, mostre, concerti e teatro per la stagione 2026-2027

Con la riapertura del nuovo ingresso, il Forte Santa Tecla torna ad accogliere il pubblico e inaugura ufficialmente la stagione culturale 2026-2027. Dopo la prima fase dei lavori di riqualificazione delle aree esterne, che ha consentito di riaprire l'accesso alla fortezza, il cantiere proseguirà nella parte antistante il monumento senza interrompere la programmazione degli eventi, che accompagnerà cittadini e turisti fino a gennaio 2027.

L'edizione di quest'anno assume un significato particolare perché coincide con i 270 anni dalla costruzione del Forte, edificato nel 1756. Per celebrare l'anniversario è stato predisposto un calendario ricco e trasversale, capace di spaziare tra cinema all'aperto, fotografia, concerti, teatro, danza, benessere, laboratori per bambini e famiglie e installazioni artistiche.

Ad aprire la stagione sarà la rassegna cinematografica "Il Forte del Cinema", organizzata in collaborazione con il Teatro Ariston, che porterà sette serate di proiezioni all'aperto sulle terrazze dei Bastioni. A seguire sarà inaugurata la mostra fotografica "Ruins" di Lidia Giusto, dedicata all'archeologia industriale, visitabile fino al 30 agosto e arricchita da eventi collaterali e concerti di musica elettronica.

Ampio spazio sarà riservato alla musica. Torna Swing Corner of the Fortress, curato dal Centro Studi Musicali Stan Kenton, con tre concerti e un laboratorio finale dedicato all'arrangiamento jazz e pop, mentre la musica classica sarà protagonista con gli appuntamenti dell'Associazione Musica a Santa Tecla e del Voxonus Festival, che porterà al Forte l'Orchestra Sinfonica di Savona.

Non mancheranno il teatro, con gli spettacoli di Arianna Scommegna e Pino Petruzzelli, la danza contemporanea con il Balletto Teatro di Torino, le serate dedicate al tango argentino, gli incontri di yoga e benessere, i Bagni di Gong e numerose attività rivolte ai più piccoli, tra laboratori creativi, mostre e i tradizionali "Giochi di una volta". L'autunno sarà invece dedicato alla fotografia con "Mare Vostrum", all'arte floreale e ai concerti del Coro Nova Tempora, fino alla chiusura della stagione con le installazioni ispirate alle "Città invisibili" di Italo Calvino.

Tra le novità più significative figura il progetto realizzato insieme ad Anffas Sanremo: tutte le mostre saranno accompagnate da descrizioni in linguaggio Easy to Read, curate dagli utenti del Laboratorio Info Facile, con l'obiettivo di rendere il Forte sempre più accessibile e inclusivo.

"Per questa stagione, che coincide con i 270 anni della fondazione, oltre agli importanti lavori di riqualificazione degli esterni che stanno restituendo al Forte il suo aspetto originario, abbiamo pensato a un'offerta culturale ricca e variegata, rivolta anche alle famiglie", sottolinea il direttore Alberto Parodi, evidenziando come la programmazione spazi dalla fotografia alla musica, fino alle iniziative dedicate al benessere e alla meditazione.

Confermate anche due iniziative molto apprezzate nella scorsa stagione: la Membership Card, che al costo di 10 euro consentirà l'accesso gratuito al Forte e agli eventi organizzati direttamente dalla struttura per l'intera stagione, e SmartTecla, il progetto che permette a cittadini e turisti di utilizzare gli spazi del Forte per lavorare o studiare ogni venerdì.