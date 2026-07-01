Fellegara in visita alla scuola estiva per giovani con disabilità all'istituto Nobel: "Un servizio di assoluta qualità" (Foto)

Questa mattina il vicesindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara, ha visitato l'istituto Nobel di via Panizzi in occasione dell'avvio della scuola estiva dedicata ai giovani con disabilità. Durante l'incontro ha salutato i circa 40 iscritti, di età compresa tra gli 8 e i 25 anni, e gli operatori che li accompagneranno nel corso delle attività estive.

"È stato un grande piacere incontrare i ragazzi e le ragazze iscritti alla scuola estiva e coloro che li accompagneranno in questi mesi – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara –. In occasione della presentazione delle attività in programma, ho potuto constatare un servizio di assoluta qualità, con un programma variegato, non solo all'interno della struttura ma anche all'esterno con uscite sul territorio".

Il programma della scuola estiva prevede numerose iniziative sportive e ludiche, gite sul territorio, momenti di musicoterapia e uscite a rotazione alla spiaggia Foce Levante, gestita dalla Croce Rossa. La struttura balneare è dotata di un allestimento privo di barriere architettoniche e, recentemente, è stato presentato un nuovo dispositivo meccanico che consente alle persone con disabilità motoria di accedere al mare in sicurezza.

Le attività della scuola estiva proseguiranno fino al 31 agosto e si svolgeranno cinque giorni alla settimana, dalle 8 alle 14, con la possibilità di estendere l'orario in base alle esigenze delle famiglie.