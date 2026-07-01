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Sanità | 01 luglio 2026, 11:05

Sanremo, "dottori competenti e umani": i ringraziamenti ai medici dell'Otorinolaringoiatria

"Grazie per aver preso a cuore la situazione di Vasco", dice la famiglia

Sanremo, &quot;dottori competenti e umani&quot;: i ringraziamenti ai medici dell'Otorinolaringoiatria

"Abbiamo, per una volta, trovato dottori competenti e umani che hanno preso a cuore la situazione di Vasco aiutandoci per il bene del bambino. Desideriamo, perciò, ringraziare i medici" - dice la famiglia di Vasco Liotta che desidera ringraziare pubblicamente i medici e lo staff del reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Sanremo.

"Vogliamo ringraziare l'ambulatorio di Ottorino a Sanremo perché stanno aiutando tantissimo Vasco" - sottolinea la famiglia Vasco Liotta - "Grazie al loro interessamento ora siamo a Pisa per fare l'operazione".

"Hanno, infatti, collaborato con il reparto di Pisa" - fa sapere la famiglia - "Il reparto di Sanremo ha organizzato il tutto e oggi Vasco verrà operato. Desideriamo, quindi, ringraziare, in particolar modo, la dottoressa Simoni e il dottor Africano per il loro interessamento e aiuto. Speriamo tanto che possano continuare cosi e che questi due medici rimangono in quel reparto a lungo".

Elisa Colli

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