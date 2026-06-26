Dieci nuovi terapisti Bobath in ATSL Area 1: concluso il corso europeo per la riabilitazione neurologica pediatrica

ATSL – Area 1 investe sulla formazione specialistica e porta a casa un risultato importante per la riabilitazione pediatrica del territorio. Si è concluso infatti il Corso EBTA Bobath Livello Base – “La rieducazione delle paralisi cerebrali infantili e condizioni neurologiche affini”, percorso avanzato che ha permesso a dieci professionisti dei tre distretti di conseguire il titolo europeo di “EBTA Terapista Bobath”. I partecipanti appartengono a diverse aree professionali – fisioterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva e logopedisti – e lavorano nei servizi dedicati all’età evolutiva.

Il corso, della durata complessiva di 320 ore distribuite in otto mesi, si è articolato in otto settimane di attività teorico-pratica e in un ampio tirocinio sul campo. Almeno metà delle ore è stata dedicata al lavoro diretto con i bambini del territorio, consentendo agli operatori di confrontarsi con situazioni cliniche reali e di applicare concretamente l’approccio Bobath nella presa in carico quotidiana.

Il valore del metodo Bobath

“Il Concetto Bobath nasce dagli studi dei coniugi Berta e Karel Bobath, fisioterapista lei e neurologo lui, che a partire dagli anni Cinquanta hanno sviluppato un nuovo modo di osservare, valutare e accompagnare i bambini con paralisi cerebrale infantile e condizioni neurologiche affini”, spiega la dott.ssa Caterina Castagneto, fisioterapista responsabile della didattica e del tirocinio. La professionista sottolinea come non si tratti di un metodo standardizzato, ma di un approccio dinamico basato sul problem solving e sul ragionamento clinico, che considera ogni bambino nella sua unicità e punta a costruire progetti riabilitativi individualizzati, coinvolgendo attivamente la famiglia. “Si chiude un cammino lungo, intenso e profondamente formativo, che ha rappresentato per noi una grande occasione di crescita professionale e personale”, raccontano i partecipanti. Gli operatori evidenziano il valore delle numerose ore di tirocinio pratico, che hanno permesso di approfondire l’osservazione del bambino, la valutazione clinica, il ragionamento terapeutico e la costruzione di trattamenti personalizzati orientati ad autonomia, funzionalità e partecipazione alla vita quotidiana.

Il commento di ATSL - Area 1

“La conclusione di questo corso rappresenta un risultato importante per ATSL - Area 1 e per tutto il sistema dei servizi territoriali dedicati all’età evolutiva”, sottolinea il coordinatore Marino Anfosso. Anfosso ringrazia la dott.ssa Castagneto e tutti i relatori coinvolti, evidenziando come investire sulla formazione significhi migliorare la qualità della presa in carico, rendendola sempre più personalizzata, integrata e vicina ai bisogni concreti delle persone.

Cosa lascia il corso al territorio

10 nuovi terapisti EBTA Bobath nei servizi territoriali di Area 1.

320 ore di formazione in otto mesi.

Ampio tirocinio pratico con i bambini del territorio.

Rafforzamento delle competenze interne nella riabilitazione neurologica pediatrica.

Maggiore qualità della presa in carico per bambini e famiglie.

Con la conclusione del percorso, ATSL - Area 1 rafforza quindi le proprie competenze nella riabilitazione pediatrica neurologica, con l’obiettivo di offrire ai bambini e alle loro famiglie una presa in carico sempre più qualificata, personalizzata e attenta al progetto di vita di ciascuno.