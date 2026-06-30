ATSL Area 1 presenta i servizi delle Case della Comunità a Caramagna: incontro pubblico con i cittadini il 2 luglio

ATSL Area 1 parteciperà all’incontro pubblico in programma giovedì 2 luglio, alle ore 21.00, promosso dal Circolo ACLI Caramagna Ligure 1923 APS. L’appuntamento si terrà presso l’Oratorio della Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo, in via Centrale 49, a Caramagna.

L’evento nasce su proposta e organizzazione del Circolo ACLI di Caramagna Ligure. ATSL Area 1 ha aderito con piacere all’invito, riconoscendo nell’iniziativa una preziosa occasione per incontrare la popolazione, presentare i servizi delle Case della Comunità e illustrare le modalità di accesso alla rete territoriale.

Nel corso della serata saranno presentati i servizi disponibili, i percorsi sanitari e sociosanitari territoriali e le opportunità offerte dalla nuova organizzazione di prossimità. All’incontro parteciperà anche il personale infermieristico della Casa della Comunità — infermieri, infermiera pediatrica e Infermiere di Famiglia e Comunità — che sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, promuovere la sensibilizzazione sui corretti stili di vita e rilevare alcuni parametri (pressione arteriosa, saturazione, glicemia). L’incontro sarà inoltre un momento aperto al confronto, durante il quale i cittadini potranno porre domande, chiedere chiarimenti e ricevere indicazioni utili per orientarsi tra i servizi.

Per ATSL Area 1 interverranno il Coordinatore dell’Area 1, dr. Marino Anfosso, e il Direttore del Distretto Sanitario di Imperia, dr. Fabrizio Gramondo. A fare gli onori di casa sarà il Presidente del Circolo ACLI Caramagna, Paolo Giardina.

«Siamo felici di ospitare questo incontro e ringraziamo ATSL Area 1 per aver accolto il nostro invito – dichiara Paolo Giardina, Presidente del Circolo ACLI Caramagna – Come Circolo ACLI crediamo molto nell’importanza di creare occasioni di confronto diretto tra cittadini e istituzioni, soprattutto su temi così importanti come la salute e l’accesso ai servizi territoriali. L’obiettivo è offrire alla comunità un momento utile, aperto a tutti, per informarsi, fare domande e conoscere meglio le opportunità presenti sul territorio».

«Ringraziamo il Circolo ACLI di Caramagna Ligure per l’invito e per aver promosso questa occasione di incontro con la popolazione – dichiara il dr. Marino Anfosso – Le Case della Comunità sono pensate per essere punti di riferimento vicini ai cittadini, capaci di facilitare l’accesso ai servizi e orientare le persone nei percorsi sanitari e sociosanitari territoriali. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza a partecipare: sarà un momento utile per conoscere meglio i servizi disponibili, porre domande e confrontarsi direttamente con ATSL Area 1».

L’incontro è aperto a tutti: l’intera cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare, non solo i soci ACLI.