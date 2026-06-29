AIDM Sanremo celebra i 30 anni dalla fondazione: oltre 80 professioniste unite per la ricerca e la medicina di genere (Foto)

Grande partecipazione ieri sera sulla terrazza del Circolo Golf di Sanremo per i festeggiamenti del trentesimo anniversario della sezione di Sanremo dell'Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), fondata nel giugno del 1996 dalla dottoressa Carla Gatti, prima donna a ricoprire il ruolo di Primario nel panorama sanitario provinciale e cittadina benemerita della città.

In trent'anni di attività la sezione è cresciuta progressivamente fino a riunire oltre 80 professioniste, confermandosi un punto di riferimento sul territorio. L'AIDM, società scientifica internazionale appartenente alla MWIA, ha come obiettivo il sostegno e la valorizzazione del lavoro delle donne laureate in medicina, promuovendone l'attività scientifica e divulgativa. Nella provincia ha saputo riunire professioniste appartenenti a tutte le specialità mediche, distinguendosi per il proprio carattere multidisciplinare in un panorama sempre più orientato alla superspecializzazione.

Alla cena celebrativa hanno preso parte, oltre alle socie provenienti da Ventimiglia a Diano Marina, anche numerosi rappresentanti delle associazioni del territorio che nel corso degli anni hanno patrocinato o collaborato con l'AIDM nell'organizzazione di convegni e congressi scientifici, tra cui Lions Club, Rotary, FIDAPA, Zonta e Soroptimist.

Presenti anche la vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Imperia, dottoressa Barbara Bonino, anch'essa socia dell'associazione, il consigliere dott. Giovanni Mascelli, in rappresentanza del Comune e dell'Associazione Cuore in Movimento, oltre a dirigenti dell'ASL. L'assessore regionale Luca Lombardi ha partecipato alla serata portando anche i saluti della Regione.

Nel corso dell'evento è stato trasmesso un videomessaggio della presidente nazionale dell'AIDM, che ha sottolineato il valore dell'attività svolta dalla sezione di Sanremo, capace in trent'anni di promuovere cultura scientifica con particolare attenzione alla medicina genere-specifica, tema prioritario dell'associazione. Ha inoltre ricordato il motto dell'AIDM, "Matris animo curant", evidenziando l'importanza di un approccio alle cure ispirato allo spirito materno, considerato un tratto peculiare della professione medica al femminile.

Alla serata hanno partecipato anche la presidente AIDM del Tigullio, dottoressa Lara Castelletti, e il presidente dell'Associazione culturale Italo Svedese Amici di A. Nobel, dottor Gianfranco Trapani. L'intrattenimento musicale è stato affidato al soprano Angelica Cirillo, accompagnata dal maestro Leonardo Ferretti Gallino.

Nel corso della celebrazione è stato inoltre consegnato un omaggio alle socie con oltre dieci anni di iscrizione.

Nel suo intervento di benvenuto, la past president dottoressa Elena Lanteri Cravet ha ringraziato tutti coloro che hanno creduto e sostenuto la sezione sanremese, ricordando le presidenti che si sono succedute negli anni, con un particolare pensiero rivolto alla dottoressa Baldassarre. Ha inoltre ricordato le colleghe scomparse, auspicando che l'AIDM continui a ricoprire un ruolo importante in ambito sanitario e a crescere nelle proprie attività.

La presidente eletta, dottoressa Ana Popovic, ha dato il benvenuto alle socie più giovani e alle nuove iscritte, esprimendo l'auspicio che il loro contributo possa diventare sempre più determinante per la crescita dell'associazione e per la continua produzione scientifica. Ha infine ringraziato l'attuale Comitato Direttivo per l'importante lavoro svolto nel corso del suo primo anno di presidenza, rivolgendo un particolare riconoscimento alla dottoressa Paola Giuliano e alla dottoressa Antonella Serafini, responsabili dell'attività scientifica.