Ventimiglia svela il Drappo d’Onore 2026 e celebra cinquant'anni di storia con la mostra "Cammino nella Storia – Trame di Storia" (Foto)

Ventimiglia svela il Drappo d’Onore 2026 e celebra cinquant'anni di storia con la mostra "Cammino nella Storia – Trame di Storia".

Un’atmosfera carica di emozione e tradizione ha avvolto il Centro Culturale San Francesco di Ventimiglia ieri sera in occasione dell’inaugurazione dell’evento, dedicato ai cinquant’anni dei Palii Marinari. "Ha rappresentato un momento di grande partecipazione e orgoglio cittadino offrendo un affascinante viaggio nel tempo tra arte, storia e cultura locale" - fa sapere il presidente dell’Ente Agosto Medievale, Piero Fusco, che, con parole di gratitudine, ha ringraziato l’Amministrazione comunale e tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione della serata.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Marco Agosta, il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi, rappresentanti della Cumpagnia d’i Ventemigliusi, l'Associazione Terra di Ponente, la FIDAPA, l’Associazione Guide Turistiche Liguria e le Compagnie di Sestiere, testimonianza palpabile dell’unione forte e viva della comunità attorno a questa tradizione. "La mostra valorizza mezzo secolo di Palii Marinari attraverso una raccolta di dipinti realizzati da artisti che negli anni hanno contribuito a rendere unico questo evento" - sottolinea Fusco - "Ogni palio racconta una storia, riflettendo l’evoluzione della manifestazione e le emozioni che essa suscita nei partecipanti e spettatori. Un percorso visivo che intreccia trame storiche e artistiche, rendendo omaggio al simbolo più rappresentativo dell’Agosto Medievale ventimigliese".

Uno dei momenti più apprezzati della serata è stata l’illustrazione storica-artistica dell’interno all’ex chiesa di San Francesco, effettuata dalla guida turistica Silvana Minuto. "La visita ha permesso ai presenti di immergersi nelle peculiarità architettoniche e nel valore storico-culturale dell’antico edificio, un luogo che coniuga spiritualità e memoria cittadina, arricchendo così l’esperienza della mostra" - mette in risalto Fusco.

Il vicesindaco Marco Agosta, durante l’evento, ha espresso il vivo apprezzamento dell’Amministrazione comunale per l’impegno dell’Ente Agosto Medievale, il cui lavoro quotidiano garantisce la continuità di una manifestazione che rappresenta un tesoro identitario per Ventimiglia. Ha, infatti, sottolineato come "questa rievocazione storica sia fondamentale per mantenere vive le tradizioni locali e promuovere la cultura della città, rafforzando il senso di appartenenza e orgoglio tra i cittadini". Ha, inoltre, rimarcato "il valore imprescindibile del contributo dei volontari, che rappresentano una risorsa per la realizzazione della manifestazione".

Il momento culminante della serata è stato lo svelamento del Palio Marinaro 2026, opera realizzata dall’artista Cony Shesson. "Pur impossibilitata a essere presente, l’artista ha voluto far pervenire un messaggio di saluto a tutti i partecipanti, esprimendo la propria gratitudine per l’incarico ricevuto. Ha, inoltre, sottolineato l’onore di aver potuto realizzare il Palio e continuare così a far parte della prestigiosa collezione dei Palii Marinari" - fa sapere il presidente dell’Ente Agosto Medievale, Piero Fusco.

Antonella Didonè, vicepresidente dell’Ente Agosto Medievale, ha, invece, illustrato al pubblico il complesso significato simbolico del dipinto: "Al centro domina la figura del conte con il leone rampante, emblema di autorità e prestigio, affiancata da una nobildonna che richiama le intricate vicende dinastiche medievali. Accanto a loro, un anziano consigliere davanti a una scacchiera rappresenta le strategie politiche dell’epoca. La città fortificata sul mare, l’albero con figure celate tra i rami, la corona, la spada e il sigillo, infine, simboleggiano il potere e le trame nascoste della storia cittadina. Sopra tutto, gli angeli evocano il giudizio divino e della Provvidenza sulle vicende umane. La ricca decorazione in oro, ispirata ai codici miniati tardomedievali, impreziosisce ulteriormente il drappo, conferendogli un’aura di sacralità e prestigio".

Il presidente Fusco ha concluso la serata con un sentito ringraziamento al vicesindaco, alla guida, all'artista, alla vicepresidente, alle associazioni cittadine presenti e ai presidenti dei Sestieri Auriveu, Burgu, Campu, Ciassa, Cuventu e Marina, sottolineando il prezioso lavoro svolto ogni anno dai volontari che rendono possibile la Rievocazione Storica. "La mostra 'Cammino nella Storia – Trame di Storia' resterà aperta nei prossimi giorni fino a domenica 12 luglio, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’opportunità unica di ripercorrere cinquant’anni di storia dell’Agosto Medievale attraverso i drappi che ne hanno segnato il percorso" - evidenzia Fusco - "Un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici culturali di Ventimiglia, riscoprendo un patrimonio identitario che continua a vivere grazie alla passione e all’impegno di tutta la comunità. Il programma proseguirà, inoltre, con due appuntamenti serali di approfondimento: giovedì 9 luglio, alle 21, è in programma la conferenza 'Il tessuto dei Magnifici. Storie della città...' mentre venerdì 10 luglio, alle 21.00, si terrà la presentazione del libro 'Il volo dell'angelo'. Due occasioni di incontro e approfondimento che arricchiscono il calendario della mostra, offrendo al pubblico ulteriori spunti di riflessione sulla storia e sull'identità del territorio".