Ventimiglia, al via le serate di pilates: benessere gratuito sotto le stelle con Wellfit Center e Pro Loco Intemelia

L’estate ventimigliese si arricchisce di un nuovo appuntamento dedicato al benessere. Prendono il via le serate di pilates promosse dalla palestra Wellfit Center, in collaborazione con la Pro Loco Intemelia 26, un’iniziativa pensata per offrire alla cittadinanza un’occasione gratuita di attività fisica all’aria aperta.

A guidare gli incontri sarà l’istruttrice professionale Nigheja Veronesi, diplomata alla Scala di Milano e certificata insegnante di Pilates Csen, che ogni martedì di luglio e agosto, alle ore 20.00, condurrà le sessioni sulla suggestiva terrazza del Resentello. Le lezioni, sostenute dal patrocinio del Comune di Ventimiglia, sono rivolte a uomini e donne di ogni età, senza necessità di esperienza pregressa.

Il pilates, disciplina che privilegia la qualità del movimento e la consapevolezza corporea, viene spesso definito una vera e propria filosofia di vita: un percorso lento, concentrato e progressivo che aiuta a sviluppare forza, equilibrio, postura e benessere mentale. Un viaggio personale che accompagna ciascuno verso una versione più forte e più sana di sé.

Le date degli appuntamenti sono inserite nel calendario estivo delle manifestazioni del Comune di Ventimiglia, confermando la volontà di valorizzare attività che uniscono sport, salute e socialità in uno dei luoghi più suggestivi della città.



