Sanremo: una voragine in via Hope fa scatenare un altro 'caso' di strada privata come per via Vallarino (Foto)

Dopo le note vicende di via Vallarino, un’altra strada privata potrebbe diventare un caso a Sanremo. Si tratta di via Hope, strada collegata con il più importante corso Inglesi, dove si trovano molti condomini e villette abitate da residenti e da molti turisti, che hanno acquistato le proprie seconde case.

Mentre in via Vallarino, nel quartiere della Foce, non si è ancora trovata una soluzione allo sprofondamento della strada, ora sono i residenti di via Hope a lanciare un grido d’allarme. Lo fanno per l’apertura di una voragine sulla via, in una doppia curva.

I residenti, secondo quanto da loro affermato, hanno segnalato il tutto all'URP, ma dal Comune si sono sentiti rispondere che palazzo Bellevue non sarebbe intervenuto perché la strada è privata. Ora, però, i residenti si chiedono di chi sia via Hope anche perché, atti alla mano delle singole proprietà, nessuno è venuto a capo di nulla. Sembra che la strada, quindi, non sia di nessuno.

“Ma il Comune – ci hanno detto alcuni residenti - non dovrebbe intervenire con la diligenza del buon padre di famiglia per poi rivalersi, nel caso, con la supposta proprietà? Una cosa è certa: in caso di incidente, si tratta solo di quando, il Comune avrebbe responsabilità visto che, in ogni caso, la strada è ad uso pubblico con tutto quel che ne consegue”.

Un altro caso, quindi, come per via Vallarino per la disputa tra privati e comune su una via che, effettivamente, per anni è stata considerata ‘privata’ e, come tale, la manutenzione spetta ai proprietari. Ora servirà andare a recuperare le carte della via, per capire effettivamente se è ancora dei condomini e delle ville presenti, oppure se è di competenza comunale.