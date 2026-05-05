Cinema Sanremo: programmazione dal 7 al 13 maggio tra Ariston, Ritz e Roof con eventi speciali e rassegne

È stata definita la programmazione cinematografica delle sale di Sanremo per il periodo dal 7 al 13 maggio, con una proposta articolata tra proiezioni quotidiane, eventi speciali e rassegne tematiche.

All’Ariston sarà proiettato “Il Diavolo veste Prada” dal 7 al 13 maggio con spettacoli alle ore 17.00, 19.15 e 21.30, ad eccezione dell’11 maggio, giornata in cui la proiezione sarà sospesa. Lo stesso titolo sarà programmato al Ritz esclusivamente l’11 maggio, negli stessi orari.

Sempre al Ritz è previsto “Michael” dal 7 al 13 maggio alle ore 16.45, 19.15 e 21.30. Il film sarà inoltre in programmazione al Roof 1, limitatamente all’11 maggio, alle ore 16.45 e 19.15. Nella stessa giornata, il Roof 1 ospiterà anche “Mortal Kombat II” alle ore 16.00, 18.30 e 21.00, con una proiezione aggiuntiva alle 21.30 in lingua originale.

Al Roof 2, dopo la programmazione di “Il Diavolo veste Prada” dal 30 aprile al 6 maggio, il 13 maggio alle ore 21.00 è previsto l’appuntamento della rassegna “Cinema ad alta quota” con “Hermann Buhl: Oltre ogni cima”.

Il Roof 3 proporrà “Antartica” dal 7 al 10 maggio alle ore 16.15, 18.30 e 21.15; l’11 e 12 maggio alle ore 16.15 e 21.15; il 13 maggio alle ore 16.15.

Per quanto riguarda i film evento, sono in programma “Millennium Actress” l’11, 12 e 13 maggio alle ore 18.30 e “Top Gun 40th Anniversary” il 13 e 14 maggio alle ore 21.15.

Il Roof 4 ospiterà “Pecore sotto copertura” dal 7 al 10 maggio alle ore 16.30 e 18.45, con una proiezione aggiuntiva il 12 maggio alle ore 16.30. Nella stessa sala, “Billie Eilish’s Hit Me Hard and Soft” sarà proiettato dal 7 al 10 maggio alle ore 21.15, mentre il 12 maggio alle ore 18.45 è previsto il corto “Che passione”.

Il Cinema Centrale programmerà “L’amore sta bene con tutto” dal 7 al 10 maggio con spettacoli alle ore 15.30, 17.30, 19.30 e 21.30. Al Cinema Tabarin, dal 7 al 10 maggio, saranno proiettati “Illusione” alle ore 16.00 e 21.00 e “Nel tepore del ballo” alle ore 18.30.

I prezzi dei biglietti sono fissati a 9 euro intero e 7 euro ridotto per tutte le sale, mentre all’Ariston il costo è di 10 euro intero e 8 euro ridotto. Il martedì è prevista la tariffa speciale “Cinema” a 6 euro per tutte le sale e 7 euro per l’Ariston.

Ulteriori informazioni sulla programmazione sono disponibili sul sito ufficiale: https://aristonsanremo.com/programmazione-settimanale/.