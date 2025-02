Ultimo giorno del Festival: ieri sembrava già... sabato, in città stimate circa 130mila persone e oggi si vivrà la giornata clou (Foto e Video)

Sanremo, Sanremo sempre e solo Sanremo. La città dei fiori è al centro delle attenzioni a livello nazionale ed internazionale e, senza ombra di dubbio, non ha mai vissuto una settimana del Festival con questi numeri.

Città letteralmente ‘invasa’ da addetti ai lavori, curiosi, turisti e, come sempre, anche qualcuno un po’ sopra le righe. Mentre Sanremo sta per vivere la giornata clou della kermesse canora, che questa sera incoronerà il suo vincitore, quella di ieri sembrava già… sabato. Tra chi ha vissuto il Festival negli ultimi anni la frase era proprio quella: “Non vi sembra che oggi sia proprio sabato?”

Effettivamente è stato un venerdì ricchissimo con i locali, tra bar e ristoranti, che erano praticamente inaccessibili sia per un aperitivo che per cenare. Tavoli prenotati da tempo e, chi voleva mangiare doveva saltare da un locale all’altro per trovare posto. Ai varchi per raggiungere la ‘zona rossa’ tra l’Ariston e piazza Colombo, le code erano infinite mentre l’arrivo dei crocieristi ha aumentato ulteriormente le presenze in città.

Lavoro extra per gli addetti alla sicurezza ma anche per tutte le forze dell’ordine in una Sanremo che, secondo una stima dettata dai numeri della nettezza urbana, vede la presenza di circa 130mila persone, rispetto alle classiche 60mila. Numeri record che determinano il successo di una manifestazione cresciuta a dismisura dal 2020 (eccezion fatta per i due anni legati alla pandemia) e che vorrebbe crescere ancora.

Tra gli appuntamenti più apprezzati e nuovi, sicuramente i concerti improvvisati come quelli dei ‘The Kolors’ di giovedì e di Achille Lauro di ieri. Tra gli operatori turistici serpeggia l’idea di istituzionalizzarli per i prossimi Festival visto che i fan impazziscono di fronte alle session improvvisate e trasformano le città in fiumi di persone. E oggi chissà che non si possa trovare qualche altro protagonista che si propone da balconi o finestre.

Un Festival che va a terminare con successo di pubblico, attenzione mediatica e turismo alle stelle. Ma, volendo trovare una pecca la domanda sorge spontanea: Sanremo riuscirà a reggere l’impatto nei prossimi anni? Una città che è stata costruita male e che si ritrova per una settimana praticamente ‘chiusa’ potrà assorbire le migliaia di presenze che potrebbero anche aumentare? Forse una soluzione potrebbe essere la chiusura totale del centro con navette gratuite da Levante e Ponente ma servirebbe uno studio adeguato in merito.

Vedremo, intanto Sanremo si prepara all’urto finale di una giornata che si preannuncia da record in un centro città sempre stracolmo di gente che vuole una sola cosa: vedere il proprio idolo da vicino.